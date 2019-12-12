الأنبا أباكير يستقبل مطران الكنيسة اليونانية بديوكليا

سارة علام

استقبل الأنبا أباكير أسقف إيبارشية الدول الاسكندنافية، المطران كاليستوس وار العالم اللاهوتي ومطران الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بمدينة ديوكليا، اليوم في مقر المطرانية بكنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس.

تبادل المطرانين الهدايا التذكارية وكلمات المحبة وأكدا على عمق العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية واليونانية الأرثوذكسية، كما نقل المطران اليوناني تقدير كنيسته لقداسة البابا تواضروس الثاني وزيارته الأخيرة إلى اليونان والتي فتحت آفاقًا جديدة للعلاقات بين الكنيستين، كما وجه تحياته للكنيسة القبطية.