سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأنبا أباكير يستقبل مطران الكنيسة اليونانية بديوكليا

الخميس، 12 ديسمبر 2019 09:58 م
الأنبا أباكير يستقبل مطران الكنيسة اليونانية بديوكليا الانبا اباكير
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الأنبا أباكير أسقف إيبارشية الدول الاسكندنافية، المطران كاليستوس وار العالم اللاهوتي ومطران الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بمدينة ديوكليا، اليوم في مقر المطرانية بكنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس.

تبادل المطرانين الهدايا التذكارية وكلمات المحبة وأكدا على عمق العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية واليونانية الأرثوذكسية، كما نقل المطران اليوناني تقدير كنيسته لقداسة البابا تواضروس الثاني وزيارته الأخيرة إلى اليونان والتي فتحت آفاقًا جديدة للعلاقات بين الكنيستين، كما وجه تحياته للكنيسة القبطية.

 

 


الانبا اباكير

الدول الاسكندنافية

الاقباط

المهجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مطران الكنيسة الروسية ببلجيكا يزور دير الأنبا شنودة بسوهاج

الأحد، 08 ديسمبر 2019 11:14 م

الانبا بفنوتيوس يدشن كنيسة مار بولس الرسول بقرية دفش بسمالوط

الأحد، 08 ديسمبر 2019 10:32 م

"يا أم النور.. ابنك بالمجد تجلى".. الكاثوليك يحتفلون بعيد "الحبل بلا دنس".. الانبا باخوم يدشن تمثالًا للعذراء وفريق الكنيسة يرتل لها المدائح والأطفال يطوفون بأيقونتها طلبًا للبركة.. فيديو وصور

الأحد، 08 ديسمبر 2019 07:30 م

الأنبا باسليوس يحتفل بعيد العذراء "الحبل بلا دنس" بكنيسة قرية الشيخ زين الدين

الأحد، 08 ديسمبر 2019 06:21 م

الأنبا باخوميوس موجها الشكر للسيسي: "قانون بناء الكنائس نقلة حضارية"

الأحد، 08 ديسمبر 2019 12:44 م

دير الانبا صموئيل بالمنيا يفتح أبوابه للزائرين للاحتفال بعيد نياحة القديس

الأحد، 08 ديسمبر 2019 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة