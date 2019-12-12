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الأردن ينفى فصل المئات من طلابه فى أوكرانيا

الخميس، 12 ديسمبر 2019 07:00 ص
الأردن ينفى فصل المئات من طلابه فى أوكرانيا وزير خارجية الاردن
وكالات

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نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن امس الأربعاء، فصل الجامعات الأوكرانية مئات الطلبة الأردنيين.
 
وقالت الوزارة في توضيح نشرته منصة "حقك تعرف" الحكومية، إن الجامعات الأوكرانية لم تفصل أي طالب أردني جديد ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وأضافت أن وزارة التربية والعلوم الأوكرانية طلبت من خريجي الجامعات أو الذين ما زالوا يتابعون دراستهم في جامعاتها ويحملون شهادات توجيهي من المدارس العربية غير المرخصة في أوكرانيا، بتزويدها بالإثباتات الأكاديمية المصدقة حسب الأصول.
 
ويجب أن تظهر الإثباتات الأكاديمية مدة الدراسة في المدرسة الثانوية العامة وقائمة المواد التي قدمها الطالب وجميع العلامات والنتائج الدراسية حسب كل مادة، وذلك لمساعدتهم وتوفيق أوضاعهم القانونية.
 
وتداول نشطاء ومدونون في الأردن خبرا مفاده أن الحكومة الأوكرانية سلمت كتابا رسميا للملحق الثقافي الأردني في أوكرانيا، نبيل أبو درويش، يقضي بفصل مئات الطلبة الأردنيين الذين تخرجوا من المدارس العربية هناك والتحقوا بالجامعات الأوكرانية بعد مصادقة شهاداتهم من وزارة التربية والتعليم بالأردن.
 
وأشاروا إلى أن الطلبة المعنيين درسوا الثانوية العامة بالمدارس العربية في أوكرانيا ومن ثم عادلوا الشهادات من وزارة التربية والتعليم بالأردن، واستكملوا الدراسة الجامعية بأوكرانيا.
 
وتابعوا أنه وبعد سنوات من ذلك اكتشفت السلطات الأوكرانية أن هذه المدارس غير مرخصة وقامت بإبلاغ الطلبة الأردنيين بفصلهم من الجامعات بعد تكبدهم مبالغ مالية طائلة، وهو ما نفته السلطات الأردنية.

الاردن

اوكرانيا

نبيل أبو درويش

التربية والتعليم

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