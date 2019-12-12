اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قانون "الأحوال الشخصية": لن أوقع على قانون غير منصف للمرأة.
السيسي عن "الأحوال الشخصية": لن أوقع على قانون غير منصف للمرأة
المالية: مصر فى الحدود الآمنة للدين الخارجى وفقا لتصنيف صندوق والعاصمة الإدارية سادس أكبر دافعى الضرائب النقد الدولى
الاتحاد الأوروبى: اتفاق أردوغان والسراج انتهاك للقانون الدولى
المرور يعيد فتح طريق السويس - الزعفرانة بعد تحسن الرؤية وسط انتشار الخدمات
أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2109 في مصر
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إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية
قلادة تاريخية لـ " أم كلثوم " تعرض فى متحف "اللوفر" بأبو ظبى تضم 1888 لؤلؤة
الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين
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