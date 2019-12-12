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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:45 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قانون "الأحوال الشخصية": لن أوقع على قانون غير منصف للمرأة.

1
 

 

السيسي عن "الأحوال الشخصية": لن أوقع على قانون غير منصف للمرأة

2
 

المالية: مصر فى الحدود الآمنة للدين الخارجى وفقا لتصنيف صندوق والعاصمة الإدارية سادس أكبر دافعى الضرائب النقد الدولى

3
 

الاتحاد الأوروبى: اتفاق أردوغان والسراج انتهاك للقانون الدولى

4
 

المرور يعيد فتح طريق السويس - الزعفرانة بعد تحسن الرؤية وسط انتشار الخدمات

5
 

أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2109 في مصر

6
 

6 مهاجرين يتجمدون حتى الموت على الحدود التركية اليونانية

7
 

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

8
 

قلادة تاريخية لـ " أم كلثوم " تعرض فى متحف "اللوفر" بأبو ظبى تضم 1888 لؤلؤة

9
 

الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين

10
 

اتحاد الكرة: يحق للأهلى قيد كهربا افريقيا لأنه لم يشارك مع الزمالك

 


كهربا

طقس

اسعار الذهب

الاهلى

الأرصاد

أم كلثوم

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