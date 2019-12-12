اعرف روشتة الصحة للوقاية من الانفلونزا طوال فصل الشتاء

كتب وليد عبد السلام

حذرت وزارة الصحة ممثلة فى قطاع الطب الوقائى من انتشار الأنفلونزا خاصة مع تزايد الإصابة بها فى فصل الشتاء وقالت: تنتشر الانفلونزا الموسمية بسهولة وتنتقل بسرعة فى الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم والأنف أثناء الكحة أو العطس.

وقالت وزارة الصحة والسكان: يمكنها الانتقال عن طريق الأيدى الملوثة بالفيروس عند ملامستها للعين والأنف ونصحت بتغطية الفم والأنف عند الكحة أو العطس والاهتمام بغسل الأيدى باستمرار وعدم ملامسة العين والأنف إن كانت الأيدى غير مغسولة.

وحول الفئات الأكثر عرضه لمخاطر الإصابة بالانفلونزا قالت يمكن للانفلونزا أن تصيب أى فرد فى المجتمع وتؤثر فيه تأثيرا بالغا ولكن هناك فئات مجتمعيه تزيد لديها حدة الأخطار، بمعنى أن تكون تلك الفئات أشد تعرضا لخطر ظهور مضاعفات للمرض وهم :- الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 شهور إلى 5 سنوات وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة معينه ويأتى فى مقدمتها مرضى السكر ومرضى الجهاز التنفسى والقلب والعاملين بالحقل الصحى يعدون أيضا ممن يزيد لديهم عامل الخطورة من الإصابة وترتفع لديهم نسبة حدوث المضاعفات.