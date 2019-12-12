اعترافات متهم: "تاجرت فى البرشام فى منطقة بعيدة وعيل صغير سلمنى للحكومة"

كتب عبد الله محمود

تاجرت فى المخدرات عشان أعرف اجيب البرشام بتاعى بكميات كبيرة ومحتجش أمد إيدى لحد، من يوم ما عرفت الإدمان وانا حالى اتقلب وخسرت حياتى وأهلى وشغلى وبيتى وعيالى، كل حاجة خسرتها مفيش حاجة ابكى عليها ومبقتش فارقة معايا، كنت أبيع كل يوم كمية كبيرة من الترامادول واللورارين والابترل، الحكومة مكنتش تعرف شكلى عشان كنت باوزع فى منطقة غير منطقى، سألوا عليا عيل صغير وهو اللى سلمنى للحكومة ".

بهذه الكلمات اعترف "وائل.س.م" 40 سنة وشهرته "غريب"، فى التحقيقات التى باشرتها معه نيابة المطرية، عقب القبض عليه أثناء استقلاله دراجة بخارية "توك توك" مع صديق له خلال ترويجهما للأقراص المخدرة بالمنطقة.

وقال "غريب" إنه أدمن تعاطى الأقراص المخدرة منذ 5 أعوام، وأنفق كل ما يملكه على الادمان، فقرر تخصيص نشاطه الإجرامي فى ترويج الأقراص بمنطقة غير التى يسكن بها، حتى لا ينكشف امره بجانب هروبه عن أعين رجال الشرطة، مضيفا أنه استمر فى استخدام هذه الحيلة لتوزيع الأقراص على عملائه لمدة سنتين دون أن يعلم بأمره أحد.

وواجهت النيابة العامة المتهم بتحريات المباحث التى كشفت عن اتخاذه منطقة المطرية مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، فاعترف بغرض توفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة وتحقيق الثراء السريع.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "وائل.س.م" 40 سنة وشهرته غريب، عاطل، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، وكمية من مخدر الحشيش.

وكشفت معلومات رجال المباحث عن سابقة اتهامه فى قضايا حيازة وترويج مخدرات فتحرر له المحضر اللازم، وباشرت معه النيابة العامة التحقيق.