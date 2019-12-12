اطمن على نفسك.. لماذا يطلب الطبيب تحليل الأجسام المضادة للنواة ANA

كتبت فاطمة خليل

تحليل الأجسام المضادة للنواة ANA من التحاليل الهامة التى قد يطلبها طبيبك فى حالات مرضية معينة، منها أمراض المناعة الذاتية مثل: الذئبة الحمراء، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على المزيد عن تحليل الأجسام المضادة للنواة ANA، وفقاً لما ذكره موقع "Medline plus".



تحليل الدم

ما هو اختبار الأجسام المضادة للنواة ANA ؟



يبحث اختبار ANA عن الأجسام المضادة للنواة في دمك، فإذا وجد الاختبار أجسام مضادة للنواة في دمك، فقد يعني ذلك أنك تعاني من اضطراب المناعة الذاتية.

و يتسبب اضطراب المناعة الذاتية في مهاجمة جهازك المناعي للخلايا والأنسجة والأعضاء عن طريق الخطأ، هذه الاضطرابات يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة.

والأجسام المضادة هي بروتينات يصنعها الجهاز المناعي لمحاربة المواد الغريبة مثل الفيروسات والبكتيريا، لكن الأجسام المضادة للنواة تهاجم خلاياك السليمة بدلاً من الفيروسات.

و يطلق عليه "الأجسام المضادة للنواة" لأنه يستهدف نواة (وسط) الخلايا.

استخدامات تحليل ANA



يستخدم اختبار ANA للمساعدة في تشخيص اضطرابات المناعة الذاتية، بما في ذلك:

-الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة الحمراء)، هذا هو أكثر أنواع الذئبة شيوعًا، وهو مرض مزمن يصيب أجزاء متعددة من الجسم، بما في ذلك المفاصل والأوعية الدموية والكلى والدماغ.

-التهاب المفاصل الروماتويدي، وهي حالة تسبب ألم وتورم في المفاصل، معظمها في اليدين والقدمين.

-تصلب الجلد، وهو مرض نادر يصيب الجلد والمفاصل والأوعية الدموية.

-متلازمة سجوجرن، مرض نادر يصيب غدد الجسم.



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لماذا يطلب الطبيب اختبار ANA؟



قد يطلب طبيبك إجراء اختبار ANA إذا كان لديك أعراض مرض الذئبة أو أي اضطراب آخر في المناعة الذاتية، وتشمل هذه الأعراض:

-حمى وسخونية.

-طفح جلدي أحمر على شكل فراشة.

-إعياء وتعب.

-آلام المفاصل والتورم.

-ألم عضلي.

نتائج تحليل ANA



إذا كانت النتيجة إيجابية في اختبار ANA يعني أنه تم العثور على أجسام مضادة للنواة في دمك وذلك يعنى:

-لديك مرض الذئبة الحمراء.

-لديك نوع مختلف من أمراض المناعة الذاتية.

-لديك عدوى فيروسية.

النتيجة الإيجابية لا تعني بالضرورة أن لديك مرضاً، حيث أن بعض الأشخاص الأصحاء لديهم أجسام مضادة للنواة في دمائهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر بعض الأدوية على نتائجك.

إذا كانت نتائج اختبار ANA إيجابية، فمن المحتمل أن يطلب الطبيب المزيد من الاختبارات، خاصةً إذا كنت تعاني من أعراض المرض.