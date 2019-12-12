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استطلاع رأى: 45% من الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:35 م
استطلاع رأى: 45% من الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت:نهال طارق

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رغم  قيام كل من الديمقراطيين والجمهوريين ببذل ما في وسعهم خلال الاسابيع القليلة الماضية ليثبت كل منهما وجهة نظره بشأن ما إذا كان يجب عزل الرئيس دونالد ترامب من عدمه الا ان الرأي العام الأمريكي ليس متفائلا.

وفقا لشبكة سي ان ان الأمريكية فقد اظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة مونماوث أن 71% من الأمريكيين قد اتخذوا بالفعل قرارهم بشأن العزل بغض النظر عن المعلومات الجديدة التي تطرح على الساحة بينما يقول 24% فقط ان المعلومات الجديدة في التحقيقات يمكن ان تغير رأي الشعب الامريكي.

وبالنظر إلى الاستطلاع، يريد 45% من الأمريكيين عزل الرئيس ترامب بينما يعارض 50%، وهو يشبه إلى حد كبير الانقسام الذي حدث نوفمبر الماضي.

وبحسب التقرير فان معدلات قبول ترامب ثابتة عند مستوي 43% موافقة و50% لا يوافقون وهو ما لا يختلف كثيرا عن مستويات السنة الماضية.

وأشار استطلاع الجامعة ان معدلات قبول ترامب تراوحت بين 40% الى 44% بينما تراوحت معدلات عدم القبول من 50% الى 54% خلال الاشهر ال 12 الماضية.

يذكر أن هذا الاستطلاع تم إجراؤه في الفترة من 4 الى 8 ديسمبر بعد انعقاد جلسات الاستماع في مجلس النواب وقبل جلسات اللجنة القضائية هذا الاسبوع.

 

 

 


الولايات المتحدة

عزل ترامب

الكونجرس

الرئيس الامريكي

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