استجواب رئيس البرلمان الكوسوفى فى محكمة بهولندا

قال رئيس البرلمان الكوسوفي المنتهية ولايته قدري فيسيلي إنه تم استجوابه بهولندا في المحكمة المختصة بالجرائم المرتكبة ضد الصرب خلال وبعد حرب بلاده 1998-1999.

وأوضح فيسيلي- حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم امس الأربعاء أنه استجوِب لمدة ثلاث ساعات في المحكمة الواقعة بمدينة لاهاي الهولندية، ولم يكن من الواضح ما إذا تم استجواب رئيس البرلمان الكوسوفي المنتهية ولايته كمشتبه به أم كشاهد.، مضيفا أن "حرب الشعب الكوسوفي كانت من أجل العدالة، الحرية، والاستقلال".

ويُعد فيسيلي من القادة البارزين لـ"جيش التحرير الكوسوفي" الذي قاتل للحصول على الاستقلال خلال أواخر القرن الماضي.