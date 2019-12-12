استجابة لـ"اليوم السابع".. مجلس الوزراء يوفر طرفا صناعيا لطالب بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قامت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس الوزراء ورئيس اللجنة الطبية العليا، بالاستجابة الفورية لما نشر بموقع "اليوم السابع" بتاريخ 25 نوفمبر، عن استغاثة الطالب فارس محمد محمد عبد ربه، 15 سنة طالب بإعدادي، بترت ساقه اليسري فى حادث، ويناشد المسئولين مساعدته بطرف صناعى بمفصل متحرك حيث إنه فى أمس الحاجة إليه للذهاب إلى المدرسة والذهاب إلى دروسه؛ والطرف ثمنه باهظ جدًا ولا تستطيع أسرته تحمل تكلفته.

وتم التواصل من خلال معاون المستشار الطبي لرئيس الوزراء، مع والد الطالب وتوجيهه إلى مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالعجوزة لتوقيع الكشف الطبي على الطالب وتم استلام التقرير الطبي وتكلفة الطرف الصناعي وعرضها على اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء والتي أوصت بالموافقة على تركيب الطرف الصناعي للطالب؛ وتم صدور قرار العلاج على نفقة الدولة من مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسوف يتم استلام الطرف خلال أيام.

وأعرب والد الطالب، عن خالص شكره لـ"اليوم السابع" والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لاهتمامهم بحالة ابنه والاستجابة لاستغاثته وإعانته على ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وكان "اليوم السابع" قد نشر يوم 25 نوفمبر، قصة تعرض الطالب فارس محمد محمد عبد، 15 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي، مقيم قرية السلامون مركز ههيا، لحادث طريق بترت ساقه في الحادث، وناشد والده وزارة الصحة مساعدتهم في توفير طرف لنجله لكي يتمكن من الذهاب إلي المدرسة.