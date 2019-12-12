استبعاد مدير مستشفى بسيون بالغربية ورئيسة التمريض بسبب الإهمال

جاء القرار عقب زيارة الدكتور طارق راشد رحمى، محافظ الغربية للمستشفى للوقوف غلي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، ولاحظ المحافظ تدني الخدمات الطبية وسوء حالة المستشفى وتعطل أجهزة طبية، فضلاً عن إهمال الممرضات وغياب عدد كبير منهم.

وتم تشكيل لجنة من مديرية الصحة لفحص المستشفي، وصدر قرار باستبعاد مدير المستشفى ورئيسة التمريض وتعيين الدكتور خالد عربود قائم بالأعمال لحين شغل الوظيفة.