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ازاى تتعاملى مع طفلك لو جاله جديرى مائى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 07:00 ص
ازاى تتعاملى مع طفلك لو جاله جديرى مائى جديرى
كتبت نهير عبد النبى

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الجديرى المائى واحد من الأمراض التى يصاب بها الأطفال عادة وتسبب ارتفاع فى درجة الحرارة مع الشعور بالألم الشديد فى الجسم و فقدان الشهية وظهور طفح جلدى وبقع حمراء على الجلد، وفى حالة إصابة الطفل بالجديرى المائى ينصح الأمهات باتباع بعض الخطوات، وحسب ما ذكره موقعwebmd فهى:
 
1:يجب على الأم الاهتمام بالطفل أثناء فترة العلاج حتى لا يتعرض لأى مضاعفات، وأهمها تناول الأدوية التى يصفها الطبيب فى مواعيدها المضبوطة.
 
2: عزل الطفل المصاب بالجديرى عن الآخرين وخصوصا الأطفال حتى لا ينتقل لهم المرض والتنبيه على الطفل بتغطية الفم عند العطس أو السعال.
3:الحرص على استحمام الطفل بمياه فاترة أكثر من مرة فى اليوم وتجفيف الجسم جيدا.
 
4:ابتعدى عن خدش الجلد المصاب لأنها قد تعرضك للإصابة بالمرض.
 
5:احرص على ارتداء الطفل ملابس قطنية واسعة.
 
6:ادهنى بشرة الطفل بالكلامين وأكسيد الزنك فهو من الطرق التى تساعد فى تخفيف الألم وعلاج الالتهاب.
 
7:فى حالة ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل ينصح بإعطائه خافض للحرارة ولكن تحت اشراف الطبيب.
 
8:الاهتمام بإعطاء الطفل السوائل الطبيعية .
 
 

الجديري المائي

اعراض الجديري المائي

علاج الجديري المائي

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