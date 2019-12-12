سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ارتفاع منسوب مياه الأمطار ببعض أحياء الإسكندرية..وتكثيف الجهود لعدم تراكمها

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:03 م
ارتفاع منسوب مياه الأمطار ببعض أحياء الإسكندرية..وتكثيف الجهود لعدم تراكمها العمل بالشارع لشفط المياه
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت أحياء الإسكندرية المختلفة أعمال شفط مياه الأمطار وعدم تراكمها ، وقام عدد من مسئولى الجهاز التنفيذى بالمحافظة بجولات ميدانية لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار وعدم تراكمها.

حيث قام اليوم الخميس، اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام للمحافظة، يرافقه حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول، بمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار بشارع ملك حفنى بحرى، وذلك بتواجد قيادات شركة الصرف الصحى وإدارات الحى المعنية.

فيما قام اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية، واللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول، بمتابعة حالة تجمعات مياه الأمطار بالطريق الصحراوى، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة النوه الحالية.

وأشار بيان صادر من حى العامرية اليوم، أن ذلك فى إطار جهود الحى لرفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة النوات وتجمعات الأمطار ومتابعة حالة الشوارع ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي .

وقام اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية و اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول بمتابعة المناطق الساخنة ورفع درجة الاستعداد لمواجهة تجمعات مياه الأمطار بالطريق الصحراوى وكوبري الثروة السمكية وأمام قرية الجراري ومتابعة خط تصريف مياه الأمطار التي تم تنفيذها أمام الجراري لنقل مياه الأمطار إلي الجانب الآخر من الطريق الصحراوي وصولا إلى مصرف غرب النوبارية ، و ذلك  بحضور  محمد عبد الله سكرتير عام الحي وجميع الإدارات المعنية.

وقامت نجوى أمين رئيس حى الجمرك، بجولة تفقدية بتواجد سكرتير عام الحى والإدارات المعنية بالحى.

بمتابعة أعمال إزالة مخلفات تركيب بلاط الرصيف للحفاظ على الشنايش والتنظيف حولها حتى لا تتأثر بمخلفات الأتربة، وذلك لاستيعاب مياه الأمطار ومواجهة النوات.

ارتفاع منسوب المياه
ارتفاع منسوب المياه

 

السكرتير المساعد للاسكندرية
السكرتير المساعد للاسكندرية

 

السكرتير المساعد
السكرتير المساعد

 

العمل بالشارع لشفط المياه
العمل بالشارع لشفط المياه
جانب من الجولة
جانب من الجولة
كتابعة كسح مياه الامطار
كتابعة كسح مياه الامطار

 

محطة الصرف الصحى
محطة الصرف الصحى

 

منطقة ميامى
منطقة ميامى

 

 

 
 
 

الاسكندرية

امطار الاسكندرية

نوات الاسكندرية

الصرف الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين

الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين

منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة