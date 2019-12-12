ارتفاع منسوب مياه الأمطار ببعض أحياء الإسكندرية..وتكثيف الجهود لعدم تراكمها

كثفت أحياء الإسكندرية المختلفة أعمال شفط مياه الأمطار وعدم تراكمها ، وقام عدد من مسئولى الجهاز التنفيذى بالمحافظة بجولات ميدانية لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار وعدم تراكمها.

حيث قام اليوم الخميس، اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام للمحافظة، يرافقه حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول، بمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار بشارع ملك حفنى بحرى، وذلك بتواجد قيادات شركة الصرف الصحى وإدارات الحى المعنية.

فيما قام اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية، واللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول، بمتابعة حالة تجمعات مياه الأمطار بالطريق الصحراوى، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة النوه الحالية.

وأشار بيان صادر من حى العامرية اليوم، أن ذلك فى إطار جهود الحى لرفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة النوات وتجمعات الأمطار ومتابعة حالة الشوارع ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي .

وقام اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية و اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول بمتابعة المناطق الساخنة ورفع درجة الاستعداد لمواجهة تجمعات مياه الأمطار بالطريق الصحراوى وكوبري الثروة السمكية وأمام قرية الجراري ومتابعة خط تصريف مياه الأمطار التي تم تنفيذها أمام الجراري لنقل مياه الأمطار إلي الجانب الآخر من الطريق الصحراوي وصولا إلى مصرف غرب النوبارية ، و ذلك بحضور محمد عبد الله سكرتير عام الحي وجميع الإدارات المعنية.

وقامت نجوى أمين رئيس حى الجمرك، بجولة تفقدية بتواجد سكرتير عام الحى والإدارات المعنية بالحى.

بمتابعة أعمال إزالة مخلفات تركيب بلاط الرصيف للحفاظ على الشنايش والتنظيف حولها حتى لا تتأثر بمخلفات الأتربة، وذلك لاستيعاب مياه الأمطار ومواجهة النوات.



ارتفاع منسوب المياه



السكرتير المساعد للاسكندرية



السكرتير المساعد



العمل بالشارع لشفط المياه



جانب من الجولة



كتابعة كسح مياه الامطار



محطة الصرف الصحى