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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:30 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك بورصة الكويت أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحا 16.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6115.33 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% رابحاً 20.88 نقطة ليغلق عند مستوى 6770.77 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحاً 6.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4821.28 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 160.3 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون دينار كويتى عبر 7575 صفقة.
 
وارتفع قطاع البنوك وحيدا ببورصة الكويت بنسبة 0.68%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.84%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، ثم قطاعى النفط والغاز والعقار بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%.
 
وجاء سهم "شركة سنام العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.94%، تليه الشركة الوطنية الدولية بنسبة 9.83%، ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 9.55%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.94% ثم شركة الكويت للتأمين بنسبة 8.96%، ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 8.89%.
 
 

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