إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

جنوب سيناء - السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثالثة عصرًا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 25 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأموج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1009 درجة وحالة البحر مضطربة جدًا وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.