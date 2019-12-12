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الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:04 م
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إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:31 م
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية ميناء شرم الشيخ - أرشيفية
جنوب سيناء - السيد فلاح

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثالثة عصرًا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 25 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأموج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1009 درجة وحالة البحر مضطربة جدًا وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء بحرى، رضا إسماعيل، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

 

 


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