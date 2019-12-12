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إعدام 650 كيلو أطعمة فاسدة فى الزقازيق بالشرقية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:28 م
إعدام 650 كيلو أطعمة فاسدة فى الزقازيق بالشرقية الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعدم مفتشو أغذية بالشرقية 650 كيلو أطعمة فاسدة ضبطت فى محلات ومطاعم بالزقازيق.

وأوضح بيان صحفى أصدرته مديرية الصحة بالشرقية اليوم الخميس أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكتب الأغذية بالزقازيق، شنت حملة على المنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق، أسفرت جهود الحملة عن إعدام 650 كجم أغذية مختلفة وذلك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

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كما تم تحرير 2 محضر جنحة صحية، وتم سحب 4 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق منشأة غذائية بالزقازيق لوجود خطر داهم بهما على الصحة العامة وعدم وجود ترخيص .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن، والحفاظ على صحة المواطنين بالمحافظة.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية والرقابية بالمديرية بالمرور المكثف على مختلف المنشآت بالمحافظة، وضبط المخالف منها حفاظاً على صحة المواطنين .


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