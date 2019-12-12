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إزالة 15 حالة تعدى بالبناء المخالف فى التل الكبير بالإسماعيلية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:31 م
إزالة 15 حالة تعدى بالبناء المخالف فى التل الكبير بالإسماعيلية إزالة تعديات
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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أعلن المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية مازالت تواصل تنفيذ خطة الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

 

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية، إلى أنه تم تنظيم حملة إزالات مكبرة بنطاق مركز ومدينة التل الكبير بناحية قرية أبوعاشور اليوم الخميس، تحت إشراف ومتابعة اللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة وسعد بغدادى، رئيس المركز والمدينة ورأفت محروس، رئيس الوحدة المحلية للقرية وبمعاونة ومشاركة ممثلى كافة الجهات المعنية.

 

وأسفرات أعمال الحملة عن إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بناحية قرية "أبوعاشور" والتى بلغ اجماليها 15 حالة من التعديات على مساحة اجمالية قدرها 1000 مترًا مربعًا عبارة عن خمس منازل غير مأهولة بالسكان و10 أسوار بالطوب الأبيض.


وأشار نائب محافظ الإسماعيلية إلى أن التعديات التى تستهدفها الموجة الرابعة عشر تضم حالات الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين والحالات التى ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة.


الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

حمله ازالات

التعدى علي املاك الدوله

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