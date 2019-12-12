أهم 40 رقما تكشف إنجازات الاقتصاد المصرى .. تعرف عليها

كتب – إسلام سعيد

عدة مشروعات عملاقة ترسم ملامح الطفرة الجديدة وتضع القاهرة ضمن أكبر 30 اقتصاد فى العالم، ولا شك أن المشروعات القومية الضخمة التى تعمل عليها مصر حاليا، لا تهدف فقط لخدمة الأجيال الحالية، لكنها بمثابة الطفرة التى ستعتمد عليها الأجيال القادمة، كذلك تساهم فى وضع مصر فى مصاف أهم الاقتصاديات العالمية، إذ تشير التوقعات إلى أن مصر ستكون ضمن أهم 30 اقتصاد فى العالم بحلول 2030، وفيما يلى أهم 30 رقم عن المشروعات المصرية العملاقة.

أهم أرقام عن الاقتصاد الوطنى



4500 مصنع فى 13 مجمعا صناعيا فى 12 محافظة

500 فدان مصانع بالروبيكي للجلود

مدينة الأثاث بدمياط على مساحة تقترب من 300 فدان.

مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم على مساحة تقترب من 500 فدان على مرحلتين.

مدينة السادات الصناعية العملاقة المخصصة لصناعة النسيج على مساحة 3 ملايين متر.

7مليار دولار استثمارات متوقعة بمدينة السادات.

مدينة كوم أوشيم الجديدة على مساحة 7800 فدان وهى الأضخم فى المنطقة للصناعات المختلفة.

1.5 مليون فدان يجرى استصلاحها حالياً.

100ألف صوبة زراعية جديدة.

1.5مليار دولار لمشروعات صناعية ضخمة بقطاع البتروكيماويات.

مشروع إنتاج البولى بروبيلين بطاقة 450 ألف طن سنوياً وباستثمارات 25.1 مليار دولار.

مشروع انتاج البولى بيوتادين لإنتاج 36 ألف طن سنوياً وباستثمارات 105 ملايين دولار.

مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء لإنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويًا باستثمارات 193 مليون يورو.

مشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته لإنتاج 52 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و26 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن باستثمارات 60 مليون دولار.

51مليار جنيه لمشروعات ضمن خطة التنمية فى محور قناة السويس.

40 مشروعًا جديدا بمحور قناة السويس.

100 مليار دولار ايرادات متوقعة بمحور قناة السويس.

إقامة مدينة صناعية خاصة بتجميع السيارات والمعدات وجميع السلع الهندسية.

إنشاء مدينة سياحية تسويقية لأطقم السفن التى تمر من قناة السويس.

إنشاء ترسانة بحرية لإصلاح وصناعة السفن تعمل على صيانة وإصلاح السفن التى تمر بالقناة.

400فدان لإنشاء أكبر مجمع للأسمدة بالعين السخنة.

إنشاء 5 أنفاق هي: نفقى الإسماعيلية (الوصول لسيناء ذهابا وإيايا 15-20 دقيقة)، ونفقى بورسعيد، ونفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس.

المشروعات القومية وانعكاسها على معدلات النمو:



سجل معدل النمو وفق اخر ارقام له حوالى 5.7%، مقترباً من أداء الاقتصاديات الناشئة التى سجلت 6.8% فى كل من الهند والصين.

وصول مصر للترتيب الـ 45 عالميًا في مجال جودة وأمان الطرق، نتيجة المشاريع التنموية العملاقة

تم تنفيذ ما يقرب من 400 مشروع، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكباري لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية.

20مليون مواطن يستفيد من شبكة طرق.

350مشروع بقطاع الطرق بإجمالي استثمارات 100 مليار جنيه.

% 5.6معدل نمو الاقتصاد المصرى.

ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر حيث وصل إلى 45.3 مليار دولار

تراجعت البطالة إلي 7.8% من قوة العمل البالغة 28 مليون فرد، بعد أن كانت 13.2% في عام 2013.

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 4.2% في أكتوبر 2019.

25مليار جنيه استثمارات حكومية بزيادة تقدر بـ20 %

21.8 مليار دولار صادرات مصر بزيادة 3%

بلغ عجز الميزان التجاري نحو 38 مليار دولار بنهاية عام 2019/2018.

ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018-2019

احتلت مصر المرتبة الأولى في معدلات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وإفريقيا.

694 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات فى 4 محافظات.

انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%.

أسعار الفاكهة تتراجع بنسبة 4.3%.

22% تراجعاً في عجز الميزان التجاري للصناعات البترولية

ارتفاع إيرادات هيئة قناة السويس لـ 65.7 مليار جنيه خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2019.

29- توفير فرص عمل للشباب بعد تدريبهم بشكل احترافي بإجمالي استثمارات 100 مليون جنيه ضمن مبادرة "وظيفة تك". و«قدوة تك.

2000 جنيها حد أدني للأجور من 1200 جنيه

900 جنيها للمعاشات بزيادة كبيرة.