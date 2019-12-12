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ألمانيا: قرار الحكومة الروسية طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان "غير مبرر"

الخميس، 12 ديسمبر 2019 07:40 م
ألمانيا: قرار الحكومة الروسية طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان "غير مبرر" أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية
برلين /أ ش أ/

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انتقدت وزارة الخارجية الألمانية قرار الحكومة الروسية طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين فى ظل الخلاف القائم بين الحكومتين بشأن جريمة قتل مواطن جورجى فى برلين يشتبه بأنها تمت بتكليف من أجهزة روسية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمانية -فى تصريح صحفى اليوم الخميس- "تأسف الحكومة الاتحادية لقرار الحكومة الروسية بإعلان موظفين اثنين بالسفارة الألمانية فى موسكو شخصين غير مرغوب فيهما. لقد أرسلت الإشارة الخاطئة وهذا أمر غير مبرر".

وأضافت المتحدثة "تحتفظ الحكومة الألمانية بالحق فى اتخاذ المزيد من الخطوات فى هذا الشأن، فى ضوء التحقيقات"،  كانت الخارجية الألمانية أعلنت فى الرابع من ديسمبر الجارى موظفين اثنين بالسفارة الروسية شخصين غير مرغوب فيهما.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، أن تحقيق مشاركة جادة وعاجلة من جانب السلطات الروسية فى استجلاء ملابسات الواقعة أمر ضرورى من منظور الحكومة الألمانية.

 


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