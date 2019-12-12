أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس.. و1 دولار أمريكى بـ 3.75 ريال سعودى

سجلت أسعار العملات استقرارا مقابل الريال السعودى اليوم الخميس 12-12-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودى .
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.17 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.24 يورو.
جنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 4.95 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.20 جنيه استرليني.
دولار كندي (CAD)
1 دولار كندي = 2.85 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي.
دولار أسترالي (AUD)
1 دولار أسترالي = 2.58 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.35 دولار أسترالي.
ين ياباني (JPY)
1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 28.98 ين ياباني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة