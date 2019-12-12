أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 177.93 ريال سعودى

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 12-12- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" 177.93 ريال سعودى مقابل 47.45 دولار أمريكى .
أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
سعر الذهب عيار 24 بنحو 177.93 ريال بما يعادل $47.45
سعر الذهب عيار 22 بنحو 163.10 ريال بما يعادل $43.49
سعر الذهب عيار 21 بنحو 69. 155 ريال بما يعادل $41.52
سعر الذهب عيار 18 بنحو 133.45 ريال بما يعادل $35.39
سعر الذهب عيار 14 بنحو 103.79 ريال بما يعادل $27.68
سعر الذهب عيار 12 بنحو 88.96 ريال بما يعادل $23.72
سعر أوقية الذهب بنحو 5,533 ريال بما يعادل $1,476
سعر جنيه الذهب بنحو 1,246 ريال بما يعادل $332.14
سعر كيلو الذهب بنحو 177,925 ريال بما يعادل $47,447
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