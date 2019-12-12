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أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 177.93 ريال سعودى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:47 م
أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 177.93 ريال سعودى ذهب
كتبت سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 12-12- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24"  177.93 ريال سعودى مقابل 47.45 دولار أمريكى .

                           

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:                     

سعر الذهب عيار 24     بنحو  177.93 ريال      بما يعادل  $47.45

سعر الذهب عيار 22     بنحو  163.10 ريال      بما يعادل  $43.49

سعر الذهب عيار 21     بنحو 69. 155 ريال      بما يعادل  $41.52

سعر الذهب عيار 18     بنحو  133.45 ريال      بما يعادل  $35.39

سعر الذهب عيار 14     بنحو  103.79 ريال      بما يعادل  $27.68

سعر الذهب عيار 12     بنحو  88.96 ريال        بما يعادل  $23.72

سعر أوقية الذهب         بنحو  5,533  ريال       بما يعادل  $1,476

سعر جنيه الذهب          بنحو 1,246 ريال        بما يعادل   $332.14

سعر كيلو الذهب         بنحو 177,925 ريال     بما يعادل  $47,447


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