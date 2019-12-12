أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية غدا

كتب على عبد الرحمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز العناوين:

حساب الرئيس السيسى عبر تويتر ينشر صورا من فعاليات منتدى أسوان للسلام

وزير الدفاع الأمريكى: قواتنا بشرق سوريا بين 500 و600 جندى ونتطلع لخفضها

مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت لصالح فرض عقوبات على تركيا

غدا.. افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم على هامش منتدى أسوان للسلام

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية غدا متوسطة على القاهرة

شاهد.. غواصة وميسترال وصاروخ مداه 130 كم.. قطع بحرية مصرية فى البحر المتوسط

السيسى: نتطلع لتعظيم التعاون مع السنغال فى مجال مكافحة الفكر المتطرف

صور.. ضبط قطع أثرية داخل مركز للغسيل الكلوى بمدينة الفشن فى بنى سويف

السيسي يؤكد استعداد مصر لاستقبال الكوادر التشادية للمشاركة ببرامج بناء القدرات

المالية: 7800 صندوق وحساب خاص بموازنة الدولة برصيد إجمالى 48.3 مليار جنيه

إنفوجراف.. مصر تتقدم 5 مراكز بمؤشر أداء تغير المناخ "CCPI 2020"

16 معلومة لحجز الشروط الخاصة بالوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية ببنها

وزيرة التخطيط: مصر ضخت استثمارات تقدر بـ 37 مليار دولار فى قطاع الطاقة

إنفوجراف.. الاستعداد لاستقبال الطاقة الكهربائية من مجمع بنبان فى أسوان

شيخ الأزهر: تدريب الأئمة لمواجهة الفكر المتطرف أولوياتنا

"الداخلية" ترفض طلب فلسطينى لاكتساب الجنسية المصرية

فيديو.. دار الإفتاء: ابتزاز الآخرين من أقذر المعاصى والكبائر

وزارة التموين تبدأ خطة عاجلة لإنقاذ الشركات التابعة ووقف خسائرها

صور.. رفع مخلفات القمامة من قطع الأراضى الفضاء بهضبة الأهرام

وزير النقل يفتتـح المؤتمر العلمى الأول للمركز الطبى لسكك حديد مصر

الصحة: مبادرة "الحد من انتشار العدوى" قدمت التوعية لـ 15657 صالون تجميل

استجابة لأهالى 15 مايو.. البيئة تقرر نقل محارق شركة خاصة بالمخلفات الطبية

"فيديو" ما هو السن المناسب للزواج؟.. دار الإفتاء تجيب

بوابة التوظيف الإلكترونية: لا نملك تطبيقا على الهاتف المحمول



