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‏‎ شكري يلتقى وزير خارجية كندا على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 11:46 م
‏‎ شكري يلتقى وزير خارجية كندا على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية شكرى
كتب أحمد جمعة

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‏‎التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، بنظيره الكندي "فرانسوا فيليب شامبين"، وذلك على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، حيث تناول الجانبان سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر وكندا في العديد من المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.
 
‏‎قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث أعرب الوزير شكري عن التطلع لزيادة حجم الاستثمارات الكندية في مصر في مختلف المجالات. 
 
‏‎وأضاف حافظ أن اللقاء تطرق للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصةً فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.
 
 

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