سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاة حالتين أحدهما سيدة حامل بالالتهاب الرئوى بالشرقية وليس بأنفلونزا الخنازير

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 02:15 ص
وفاة حالتين أحدهما سيدة حامل بالالتهاب الرئوى بالشرقية وليس بأنفلونزا الخنازير جثة - ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى مصدر طبى مسئول بمديرية الصحة بالشرقية، وقوع حالات وفاة بسبب الإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، موضح، أن حالتى الوفاة التى شهدتهما مستشفى فاقوس العام، هما نتيجة الإصابة بالالتهاب الرئوى .

وأوضح لـ" اليوم السابع"، أن حالتى الوفاة، كانت لسيدة حامل بالشهر السابع، والتي وصلت فى حالة متأخرة، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعى، إلا أنها لم تستجيب، أما الحالة الثانية كانت قبل أسبوع وهى لرجل مسن مريض بالقلب، ووصل المستشفى فى حالة متأخرة أيضا وتوفى متأثرا بإصابته .

وأشار بقوله، أنه خلال الأسبوعين الماضيين، استقبلت فاقوس العام، 8 حالات التهاب رئوى خضعوا للعلاج، وخرجوا بعد شفائهم، لافتا أن المرضى خضعوا للتحاليل الخاصة بأنواع أنفلونزا للطيور والخنازير، إلا أنها جاءت سلبية .

كانت انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعى بالشرقية، عن ظهور حالات إصابة بفيرس أنفلونزا الخنازير، وهو ما نفته الصحة .

 


الشرقية

اخبار الشرقية

صحة الشرقية

إنفلونزا الخنازير

انفلونزا الطيور

وفاة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عطل مفاجئ بمحطة عبدة باشا فى الخط الثالث للمترو نتيجة فصل التيار الكهربائى

عطل مفاجئ بمحطة عبدة باشا فى الخط الثالث للمترو نتيجة فصل التيار الكهربائى

فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة