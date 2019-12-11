وفاة حالتين أحدهما سيدة حامل بالالتهاب الرئوى بالشرقية وليس بأنفلونزا الخنازير

الشرقية - إيمان مهنى

نفى مصدر طبى مسئول بمديرية الصحة بالشرقية، وقوع حالات وفاة بسبب الإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، موضح، أن حالتى الوفاة التى شهدتهما مستشفى فاقوس العام، هما نتيجة الإصابة بالالتهاب الرئوى .

وأوضح لـ" اليوم السابع"، أن حالتى الوفاة، كانت لسيدة حامل بالشهر السابع، والتي وصلت فى حالة متأخرة، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعى، إلا أنها لم تستجيب، أما الحالة الثانية كانت قبل أسبوع وهى لرجل مسن مريض بالقلب، ووصل المستشفى فى حالة متأخرة أيضا وتوفى متأثرا بإصابته .

وأشار بقوله، أنه خلال الأسبوعين الماضيين، استقبلت فاقوس العام، 8 حالات التهاب رئوى خضعوا للعلاج، وخرجوا بعد شفائهم، لافتا أن المرضى خضعوا للتحاليل الخاصة بأنواع أنفلونزا للطيور والخنازير، إلا أنها جاءت سلبية .

كانت انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعى بالشرقية، عن ظهور حالات إصابة بفيرس أنفلونزا الخنازير، وهو ما نفته الصحة .