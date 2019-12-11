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مكافحة الفساد بالعدل تحيل شكاوى الفساد المالى والإدارى للجهات المختصة للتحقيق

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 08:50 م
مكافحة الفساد بالعدل تحيل شكاوى الفساد المالى والإدارى للجهات المختصة للتحقيق وزارة العدل-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أحالت إدارة مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل الشكاوى التى تلقتها خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين إلى الجهات المختصة بكل شكوى، وذلك لفحصها والتأكد من صحتها والتحقيق فيها.

وتلقت إدارة مكافحة الفساد ما يقرب من 900 شكاوى ضد جهات وأفراد، خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين والتى تم تقسيمها بحسب نوعية كل شكوى والجهات المقدمة ضدها وتم التواصل مع تلك الجهات للاستفسار عنها، وقررت إحالة بعضها المتعلق بشكاوى ضد قضاة إلى وزير العدل للبت فيها، كما تم احالة البعض الأخر للنيابة العامة للتحقيق فيها.

وبفحص الشكاوى تبين أن معظمها كيدى، وذلك بعد سماع صاحب الشكوى والمشكو فى حقه سواء جهة أو أفراد، حيث من المقرر حفظها.

يذكر أن الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل، تختص بتلقى شكاوى المواطنين الواردة للإدارة سواء عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء أو المقُدمة مباشرة من المواطنين أنفسهم باليد أو عن طريق الفاكس أو التليغراف أو البريد العادى والمتضمنة شكاوى تحوى بين طايتها شبُهة الفساد المالى أو الإدارى بأى جهة حكومية ومن بينها وزارة العدل ذاتها.

 وتفحص تلك الشكاوى وتوجيهها إلى أى من الجهات الحكومية المشكو فى حقها إذا كانت خارج ولاية ديوان عام وزارة العدل إذ يتم متابعة تلك الشكاوى وما تم اتخاذه حيالها من إجراءات وتلقى الردود بشأنها أما أن كانت الشكوى تخـــص أى من الإدارات والقطاعات الواقعة تحت ولاية وزارة العدل – والبالغ عددها 22 إدارة وقطاع - فيتم فحصها طبقاً للاختصاص وتتم متابعة ما يتخذ بشأنها حتى إزالة أسباب الشكوى.

 


مكافحة الفساد

مكافحة الفساد والشكاوى

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الفساد المالي

الفساد الإداري

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