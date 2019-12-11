مصرع طفلة 14 شهرا إثر سقوطها من الدور الـ8 بإمارة الشارقة فى الإمارات

كتب محمد جمال

أكدت والدة الرضيعة المتوفاة إثر سقوطها من الدور الثامن من نافذة شقة ذويها بمنطقة المجاز 2، بالشارقة مساء أمس الأول، أن الحادث وقع في غفلة منها، إذ صعدت ابنتها على الأريكة الموجودة بالصالة، وتمكنت من فتح النافذة التي تعلوها وتسلقتها، ما تسبب في سقوطها وتالياً وفاتها حسبما ذكرت صحيفة الرؤية الإماراتية.

وأشارت الأم فى تحقيقات الشرطة إلى أنها لم تعتد ترك ابنتها الرضيعة البالغة من العمر 14 شهراً لوحدها، إلا أنها في يوم الواقعة وتحديداً في الساعة الثالثة بعد الظهر، توجهت لدورة المياه ولم تغب سوى دقائق قليلة، وحين خرجت تفاجأت بعدم وجود ابنتها حيث كانت تلعب، فبحثت عنها في جميع غرف وأرجاء الشقة إلا أنها لم تتمكن من العثور عليها، فتسلل الخوف إلى قلبها ودفعها للرجوع مرة أخرى لتفقد الصالة التي كانت الرضيعة بداخلها، فوجدت النافذة مفتوحة وتهادت لمسامعها أصوات مجهولة تتعالى في الشارع العام أسفل البناية حينها اكتشفت أن ابنتها سقطت من النافذة.

وتابعت: "هرعت على الفور إلى أسفل البناية حيث تجمهر الناس لأجد ابنتي جثة هامدة، فأدركت حينها أني فقدت ابنتي للأبد".