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مسئول: ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا يستهدف معاداة السامية فى الجامعات

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:40 ص
مسئول: ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا يستهدف معاداة السامية فى الجامعات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال مسئول كبير فى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذى اليوم الأربعاء، يهدد بقطع المساعدات الاتحادية عن الجامعات التى تتقاعس عن مكافحة معاداة السامية.

وأضاف المسئول أن الأمر التنفيذى سيوسع الحماية من التمييز بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ليشمل أناسا تعرضوا لمعاداة السامية في الجامعات.

وقال المسئول إن الأمر التنفيذي "يشرح فقط ما إذا كانت واقعة ما معاداة للسامية تندرج في فئة الانتهاكات التي تشملها المادة السادسة"، في إشارة إلى المادة من القانون التي تحظر التمييز على أساس النوع واللون والأصل العرقي في البرامج والأنشطة التي تحصل على مساعدات مالية اتحادية.

وقالت رابطة مناهضة التشهير، التي ترصد أعمال العنصرية، إنها سجلت 201 حادثة معادة للسامية في الجامعات في عام 2018 مقابل 204 حوادث في العام السابق لهذا العام.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز هي أول من أشار إلى أن ترامب يعتزم التوقيع على الأمر التنفيذي. والرئيس الجمهوري مؤيد قوي لإسرائيل.

وكانت حركة المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين والداعية إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها بسبب سياساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة نالت تأييدا بين بعض طلبة الجامعات في السنوات القليلة الماضية.

غير أن الحركة واجهت استهجانا من الحزبين في الكونجرس وأقرت بعض الولايات قوانين مناهضة لها.

ويقول بعض المعارضين إن المشاركة في أنشطة المقاطعة محمية بالحق الدستوري الأمريكي المتعلق بحرية التعبير وإنه قد يجري تقييد النقد المشروع للسياسات الإسرائيلية بدعوى مكافحة معاداة للسامية.

 


دونالد ترامب

معاداة السامية

الجامعات

الرئيس الامريكى

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