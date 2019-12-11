مركز اليوم السابع للتدريب يشارك في الملتقى الثانى لتوظيف طلاب الإعلام.. صور

شارك مركز اليوم السابع للتدريب فى فعاليات الملتقى الثانى للتوظيف الذى نظمه اليوم المعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق بالتعاون مع وزارة الشباب، بحضور عدد كبير من المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وافتتح أعمال الملتقى الذى أقيم بمركز التعليم المدنى كل من اللواء دكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد سعد عميد المعهد بمشاركة الدكتورة سهير صالح وكيل المعهد ومنسق الملتقى، والدكتور رامى عطا رئيس قسم الصحافة، وعمر الديب الأمين العام لاتحاد العربى للعلاقات العامة، وحضور عدد كبير من طلاب وخريجى الإعلام فى مختلف التخصصات.

وقدم الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام أكاديمية اليوم السابع عرضا لبرامج تدريبية من دورات وورش عمل مقدمة من مركز اليوم السابع للتدريب لطلاب أقسام الصحافة والإذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة والإعلان فى الإعلام الجديد والديجتال ميديا، ومهارات التعامل مع السوشيال ميديا، مؤكدا أهمية الربط بين التدريب والتأهيل لسوق العمل.