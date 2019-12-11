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لجنة من هيئة المساحة تبحث مع مياه الشرب مواقع محطتين بسوهاج

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:08 ص
لجنة من هيئة المساحة تبحث مع مياه الشرب مواقع محطتين بسوهاج لجنة من هيئة المساحة تبحث مع مياه الشرب مواقع محطتين بسوهاج
كتبت ــ أسماء نصار

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توجهت لجنة من هيئة المساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، برئاسة المهندس مصطفى عبدالله مدير عام الإدارة العامة للتثمين إلى مديرية المساحة بسوهاج، لمناقشة مواقع الأراضى الخاصة بمحطتى قرية السوالم الرئيسية والشيخ زين الدين بمركز طهطا، بحضور  المهندس محمد مدحت عبدالحافظ نائب رئيس جهاز الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى.

أوضحت هيئة المساحة أنها تقوم بتكوين الخرائط الجغرافية والأطالس مختلفة الأغراض بهدف استخدامها في الدراسات المختلفة، وتصميم وطباعة بعض الطوابع والشهادات الخاصة بالجامعات المصرية وكذلك الرسومات الفنية والبيانية الدقيقة التي يطلبها القطاع العام مثل هيئة الأرصاد وامتحانات الجامعات والمعاهد وغيرها، كما تقوم بتنفيذ بروكولات تعاون مع مصلحة الري لحصر ورفع وتوقيع مشروعاتها على خرائط مساحية 1-2500 بتكلفة 100 مليون جنيه تم إنهاء خرائط لـ 20 محافظة، وبلغت نسب التنفيذ بمحافظتى القاهرة والجيزة ما بين 90 % و 30 %، كما يتم تنفيذ بروتوكول حصر املاك الصرف، بالتعاون مع هيئة الصرف بتكلفة 20 مليون جنيه حيث تم حصر كافة أملاك الهيئة والمبانى الادارية والمحطات لعدد من المحافظات وجارى حاليا المراجعة.

وأضافت الهيئة أنها تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات الجغرافية في صور وأشكال مختلفة تناسب الغرض المطلوب لأجله لدعم الاحتياجات الفردية والقومية وتصف هذه المعلومات الأراضي المصرية، والمعالم الموجودة وملكياتها ويتم تداول هذه المعلومات فى شكل أعمال مساحية وخرائط ورقية ورقمية وقواعد بيانات جغرافية ومنتجات مساحية أخرى.






 


هيئة المساحة

وزارة الرى

مياه الشرب

سوهاج

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