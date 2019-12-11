فيديو.. الداخلية توزع مساعدات على البسطاء فى القاهرة

أوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى (حى روضة السيدة زينب) بمحافظة القاهرة.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، ولاسيما استخراج الأوراق الثبوتية حيث تم استخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين من قاطنى المنطقة.