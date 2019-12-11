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الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:50 م
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فوز فريق منطقة أسوان الأزهرية بالمركز الأول فى مسابقة إختراق الضاحية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:34 م
فوز فريق منطقة أسوان الأزهرية بالمركز الأول فى مسابقة إختراق الضاحية الفريق الفائز
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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فازت منطقة أسوان الأزهرية، بالمركز الأول في مسابقة إختراق الضاحية للمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية ،والتي أقيمت منافساتها بمحافظة الاسكندرية، اليوم الأربعاء 

وقدم  الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية،التهنئة ، لفريق المنطقة لتحقيقهم هذا اﻹنجاز، متمنياً لهم التفوق العلمي أيضا بجانب تفوقهم الرياضي.

وأعرب محمود أحمد الوكيل الثقافي لمنطقة أسوان الأزهرية، عن سعادته بتحقيق فريق المنطقة للمركز الأول على مستوى الجمهورية، وذلك بفضل التخطيط الجيد، والجهد المبذول، من قسم التربية الرياضية بالمنطقة، بقيادة  محمد منير، الموجه العام للتربية الرياضية، وماهر عرابي، الموجه الأول، وطارق نصر، مسئول المسابقات الرياضية.

فيما قدم الموجه العام للتربية الرياضية بمنطقة أسوان الأزهرية، الشكر والتقدير، لكل من أحمد زين، معلم التربية الرياضية بمعهد الكاجوج، ومدرب الفريق،  وشعبان عبدالحافظ، معلم التربية الرياضية بمعهد إدفو، لجهدهما المبذول مع الفريق لتحقيق هذا المركز على مستوى الجمهورية .

 

 

 


التربية الرياضية

اختراق ضاحية

ازهر اسوان

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