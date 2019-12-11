سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طارق الحريرى يكتب: يوميات المترو (1).. باتون ساليه وسيمون فيميه

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 05:24 م
طارق الحريرى يكتب: يوميات المترو (1).. باتون ساليه وسيمون فيميه مترو الأنفاق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كان خط المترو الثالث مثار حسد عندما افتتحت مرحلته الأولى، القطار شكله الخارجى أكثر حداثة ومنتهى النظافة داخل العربات، كما أنه مكيف الهواء، والمحطات تحفة، مكيفة ومعتنى بها على عكس الخطين الأول والثانى المزدحمين أغلب الوقت، ولذلك دائما ما تكون العربات كالفرن عندما تكتظ بالركاب، الخطين الأول والثانى بعافية شويتين فى الصيانة والاهتمام بالنظافة، والإضاءة ضعيفة بسبب عدم تركيب لمض جديدة مكان اللى اتحرقت فى المحطات أو داخل القطارات، ورغم التعليمات ينتشر الباعة الجائلون داخل عربات هذين الخطين، وفى أوقات الذروة يتحول المترو إلى فرن ساونا فظيع.

أما الخط الثالث البديع حتى الآن فهو نموذج حضارى ولأن آخره مصر الجديدة فنسبة كبيرة من ركابه - نظرا لطبيعة سكان الحى - هم من كريمة ركاب المترو عامة، مظهرهم شيك وسلوكياتهم محترمة ولأنى من زبائن المترو المستدمين منذ الثمانينيات كان الخط الثالث فتحا مبينا بالنسبة لى لقربه من بيتى، أركبه بصفة يومية وأقوم بالتغيير من محطة العتبة، مثل أغلب سكان مصر الجديدة ومدينة نصر، فالخروج إلى ميدان العتبة مغامرة فظيعة لا تحتمل لأنه كوكب فظيع من الفوضى والزحام العجيب.

مشاوير وسط البلد فى الصيف صعبة نهارا وليلا، بسبب الحر والرطوبة التى استجدت منذ سنوات على القاهرة، لهذا تصبح رحلة العودة فى مترو الخط الثالث متعة فى طراوة التكييف مع توفر فرصة الجلوس بسهولة، وكان طريفا وشائكا ذات مرة حديثا دار بين بعض الركاب شاركت فيه مضطرا.

الحكاية أن شابين على أعتاب أواسط العمر ركبا من أول الخط فى محطة العتبة وكان واضح على مظهريهما أنهما من الباعة فى ميدان العتبة يتحدثان بصوت عال عن البيع والشراء ومشاكل التجارة ثم ما لبس أن قال أحدهما للاخر:

- إيه ياخويا البنات البسكوت اللى بيركبوا المترو ده.

- البنات بس.. النسوان كمان بسكوت.

- ياعم دول مش بياكلوا كبده من عند جمعة تلوث.

هنا تدخل شاب صغير بملابس براند، واضح عليه الشقاوة، يحمل رواية باللغة الإنجليزية، يربط شعره الطويل بكحكة خلف رأسه موجها كلامه لهما.. بياكلوا باتون ساليه وسيمون فيميه فرد أحدهما.

- نعم ياخويا

- البنات والستات اللى بتقولوا عليهم بياكلوا باتون ساليه وسيمون فيميه.

- بياكلوا إيه ياخفيف.

- باتون ساليه وسيمون فيمه وأحيانا سوشى.

- أه.. ده فى الجنينة بقى.

- (ساق فيها الشاب) لا مش فى الجاردن.. بياكلوها فى الروسترا وفى الهوم أو يطلبوها دليفرى

- أن ياد إتلم أنا معايا دبلون.. ماتعرفشى تقول مطعم وبيت بدل عوجة اللسان علينا ياروح أمك..إنت جاى تتمأيط علينا يامشمش.. دا انت لسه أخضر يلا.

عند هذا الحد وجدت أن من الأفضل أن أتدخل حتى لايتطور النقاش إلى شجار وتوجهات لهما بالكلام:

- ياشباب الراجل بيهزر مش قصده حاجة.

- هو صاحبنا عشان يهزر معانا ويتعوج علينا.

أدرك الشاب الصغير أنه زودها فقال ياجماعة أنا مش قصدى التريأة.

- فرد أحدهما وهو انت تستجرى تعمل ده يابن امبارح وهنا اضطررت للتدخل ثانية.

- كلكم رجالة زى الفل.. إنتم الاتنين إنتم شابين محترمين شغيله وبتاكلوا لقمة العيش بعرق جبينكم.. يعنى رجاله مكافحين محترمين نعملكم تعظيم سلام.. وهو شاب بيدرس وبيذاكر ناقصه شوية خبرة فى الحياة ومفيش حد أحسن من حد إلا بالجدعنة والذوق

- قوله ياباشا عشان يفهم الصغنن بتاع مامى.

ونهض الاثنان مع اقتراب المترو من محطة عبده باشا والتفت أحدهما إلى من عند الباب وتساءل بخفة دم هو أيه الأكل اللى بيقول عليه دا ياباشا؟

- الباتون ساليه نوع من الكحك فى الفرن الأفرنجى والسيمون فيميه والسوشى نوعين من السمك المستورد.

- ليه هو البلطى والبورى كخة.

- مين قال.. روح عند جمعية الأسماك فى ميدان سفير فى مصر الجديدة حتلاقى الهوانم اللى بتقول عليهم بسكوت واقفين هناك بالطابور يشتروا البلطى المشوى.

نزل الاثنان وتحرك المترو فالتفتا لى وهما فى طريقهما للسلم المتحرك.. وشاورا لى بالتحية، ومع مغادرة المترو للمحطة كلمت الشاب الصغير الذى كان يجلس بجانبى ونبهته.. عيب الأسلوب اللى انت اتكلمت بيه مع الناس.. كنت قد تحاشيت أن أكلمه فور نزول البائعين من باب اللياقة حتى لا يساورهما شك أن فى الأمر نميمة بشأنهم مع هذا الفتى.. ثم سألته من باب الفضول وكانت المفارقة:

- انت اسمك إيه؟

- حسن.

- اسم شعبى جميل.. انت فى سنه كام ياحسن؟

- تالتة آداب إنجلش.

- وبابا بيشتغل إيه ياحسن؟

- عندنا محل سمك فى مصر الجديدة.

نظرت إليه نظرة أعتقد أنه فهمها.. ولم أعلق.


طارق الحريرى

يوميات المترو

باتون ساليه

سيمون فيميه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام

مى سليم وأشقائها "آل حمدان" يستعرضن مواهبهن فى فيديو جديد

مى سليم وأشقائها "آل حمدان" يستعرضن مواهبهن فى فيديو جديد

كاس العالم للاندية.. السد يتجاوز عقبة هينجين ويتأهل لمواجهة مونتيري "فيديو"

كاس العالم للاندية.. السد يتجاوز عقبة هينجين ويتأهل لمواجهة مونتيري "فيديو"

رسالة حب من محمد الشرنوبى لخطيبته راندا رياض.. تعرف عليها

رسالة حب من محمد الشرنوبى لخطيبته راندا رياض.. تعرف عليها

صور.. "نسر" الاهلي يُحلّق فوق قمة الدوري بثلاثية في دجلة

صور.. "نسر" الاهلي يُحلّق فوق قمة الدوري بثلاثية في دجلة

فيفي عبده تعود بفيديو رقص جديد والجمهور: نورتي الدنيا وعسل يا فوفا

فيفي عبده تعود بفيديو رقص جديد والجمهور: نورتي الدنيا وعسل يا فوفا

سعد الحريرى يكشف عن خطته لخروج لبنان من مأزقها الاقتصادى

سعد الحريرى يكشف عن خطته لخروج لبنان من مأزقها الاقتصادى

اليوم السابع: مصر واجهت مخاطر حرب أهلية فى 2013

اليوم السابع: مصر واجهت مخاطر حرب أهلية فى 2013

القائمة الكاملة لجوائز الـ SAG لعام 2020.. Game of thrones أفضل مسلسل تليفزيوني وبيتر دينكلينج أفضل ممثل رئيسي.. وكوينتن ترانتينو ومارتن سكورسيزي يتنافسان على الصدارة و Avengers VS Joker في الأعمال السينمائية

القائمة الكاملة لجوائز الـ SAG لعام 2020.. Game of thrones أفضل مسلسل تليفزيوني وبيتر دينكلينج أفضل ممثل رئيسي.. وكوينتن ترانتينو ومارتن سكورسيزي يتنافسان على الصدارة و Avengers VS Joker في الأعمال السينمائية

صور.. محمد الشرنوبى يحتفل بخطوبته على راندا رياض فى "جو عائلى"

صور.. محمد الشرنوبى يحتفل بخطوبته على راندا رياض فى "جو عائلى"

البابا تواضروس يجيب عن أخطر الأسئلة فى حوار لـ اليوم السابع: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة.. أقدم شهادتى عن بلدنا بكل ضمير للرؤساء الأجانب.. ابتعثنا "مطران" يصلى لأولادنا بالسعودية وبناء كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

البابا تواضروس يجيب عن أخطر الأسئلة فى حوار لـ اليوم السابع: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة.. أقدم شهادتى عن بلدنا بكل ضمير للرؤساء الأجانب.. ابتعثنا "مطران" يصلى لأولادنا بالسعودية وبناء كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

موجز 6.. الميسترال وقطع بحرية تنفذ أنشطة تدريبية فى البحر المتوسط

موجز 6.. الميسترال وقطع بحرية تنفذ أنشطة تدريبية فى البحر المتوسط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة