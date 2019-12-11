سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 1600 تيشرت مقلد لكبرى توكيلات الملابس داخل مصنع بدون ترخيص بطنطا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:53 م
ضبط 1600 تيشرت مقلد لكبرى توكيلات الملابس داخل مصنع بدون ترخيص بطنطا حملة تموينية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط إدار مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، بإشراف العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط مصنعا بدون ترخيص لغش وتقليد الملابس لكبرى التوكيلات العالمية الشهيرة، وبيعها للجمهور محققا من وراء ذلك أرباحا طائلة.

كانت معلومات قد وردت للعميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بقيام" بهجت.ر.م" 36 سنة صاحب مصنع ملابس جاهزة بدون ترخيص بقرية كفر سبطاس مركز طنطا، بجلب كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر وتصنيع كميات كبيرة من التيشرتات مقلدا علامات تجارية خاصة ببعض الشركات الكبرى كوسيله منه لتحقيق أرباحا طائلة.

ووجه اللواء محمد حمزة مدير أمن الغربية، بمداهمة المصنع والتحفظ على المضبوطات، وعثر بداخل المصنع على 1600 تيشرت مقلد لشركات كبرى وطن أقمشة مجهولة المصدر وألف استيكر لعلامات تجارية كبرى، تحرر المحضر 1277 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


مدير امن الغربيه

طنطا

مباحث التموين

اقمشه مجهوله المصدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم

اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم

خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

نيمار يصالح كافاني ويهديه ركلة جزاء بعد عامين من الخصام.. فيديو

نيمار يصالح كافاني ويهديه ركلة جزاء بعد عامين من الخصام.. فيديو

ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات

ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات

رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو)

بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو)

فيديو ..البابا تواضروس: نقدم شهادتنا بأمانة.. وتأسيس كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

فيديو ..البابا تواضروس: نقدم شهادتنا بأمانة.. وتأسيس كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة