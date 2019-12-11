ضبط 1600 تيشرت مقلد لكبرى توكيلات الملابس داخل مصنع بدون ترخيص بطنطا

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط إدار مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، بإشراف العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط مصنعا بدون ترخيص لغش وتقليد الملابس لكبرى التوكيلات العالمية الشهيرة، وبيعها للجمهور محققا من وراء ذلك أرباحا طائلة.

كانت معلومات قد وردت للعميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بقيام" بهجت.ر.م" 36 سنة صاحب مصنع ملابس جاهزة بدون ترخيص بقرية كفر سبطاس مركز طنطا، بجلب كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر وتصنيع كميات كبيرة من التيشرتات مقلدا علامات تجارية خاصة ببعض الشركات الكبرى كوسيله منه لتحقيق أرباحا طائلة.

ووجه اللواء محمد حمزة مدير أمن الغربية، بمداهمة المصنع والتحفظ على المضبوطات، وعثر بداخل المصنع على 1600 تيشرت مقلد لشركات كبرى وطن أقمشة مجهولة المصدر وألف استيكر لعلامات تجارية كبرى، تحرر المحضر 1277 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا، وتولت النيابة التحقيق.