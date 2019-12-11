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صور.. وزارة العدل تنهى تطوير 50 مكتب شهر عقارى خلال أيام

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:06 م
صور.. وزارة العدل تنهى تطوير 50 مكتب شهر عقارى خلال أيام مكتب توثيق الرحاب المطور
كتب إبراهيم قاسم

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أوشكت وزارة العدل على الانتهاء من إنشاء وتطوير أكثر من 50 مأمورية ومكتب شهر عقارى وتوثيق خلال أيام، وإدخال نظام الميكنة بها، وذلك فى إطار استكمال خطة الوزارة لتطوير قطاع الشهر العقارى وتلافى أزمة التكدسات والطوابير داخل المكاتب.

وتفتتح الوزارة غدا بحضور المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، مكتب توثيق مدينة الرحاب ومأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بالمنطقة الشمالية، والذى تم الانتهاء منه مؤخرا.

 

 

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وتعمل وزارة العدل على خطة متكاملة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات، والجهات المعنية، على تطوير مكاتب الشهر العقاري وميكنتها للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات من خلال منظومة الشباك الواحد.

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وخلال عام 2019 افتتحت وزارة العدل 29 مكتب توثيق جديد على مستوى الجمهورية لتيسير الخدمات على المواطنين، كما أبرمت بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية للبريد لتقديم خدمات التوثيق من خلال بعض مكاتبها المنتشرة في جميع المحافظات، وقد تم بالفعل إطلاق الخدمة من خلال 5 مكاتب بريدية حتى الآن، وجاري التوسع في ذلك.

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وكشفت إحصائية صادرة مؤخرا عن وزارة العدل عن عدد مقرات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية والتى بلغت ما يقرب من 858 مكتب موزعين على النحو التالى:

1-يوجد 28 مكتب شهر عقارى مميكن عدا مكتب قنا جارى الانتهاء من ميكنته.

2- يوجد 214 مكتب مأموريات بلشهر العقارى غير مميكنة وجارى الانتهاء من ميكنتها.

3-يوجد 203 مكتب سجل عينى مميكنة عدا مكتب قنا جارى الانتهاء من ميكنته.

4-يوجد 161 مأموريات السجل العينى منها 27 مأمورية مميكنة والباقى 134 مأمورية جارى العمل على ميكنتها.

5-يوجد 3 مأموريات المجتمعات العمرانية وجارى على العمل ميكنتها.

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افتتاح مكاتب الشهر العقارى

أزمة الشهر العقارى

ازمة البرلمان والعدل

وزارة العدل

نظام الميكنة

طوابير الشهر العقارى

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