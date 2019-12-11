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صور.. زراعة عين شمس تعقد لقاء مفتوحا مع طلابها عن كيفية تحفيز الذات

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:05 م
صور.. زراعة عين شمس تعقد لقاء مفتوحا مع طلابها عن كيفية تحفيز الذات الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة والدكتور فتحى الشرقاوى
كتب محمود راغب

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نظمت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، لقاء مفتوح مع الطلاب، تحت رعاية الدكتور أحمد جلال عميد الكلية، وبحضور الدكتور فتحى الشرقاوى نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب،  للتحفيز النفسى للطلاب، حيث تناول الدكتور فتحى الشرقاوى أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، عدد من المحاور حول تدعيم الطلاب نفسيا.

وفى بداية اللقاء أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على حرص الكلية على التواصل الدائم مع طلابها بعقد العديد من اللقاءات المفتوحة مع الطلاب والاستماع إليهم ومشكلاتهم ومقترحاتهم، مؤكدا للطلاب: "أنتم أمل البلد دى ومستقبلها".

ووجه أستاذ علم النفس الاجتماعى كلمته للطلاب قائلا:"حولوا الضغوط النفسية لانتصار جديد فى حياتكم وخلوا دائما عندكوا ثقة بالنفس".

 

 

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جامعه عين شمس

عين شمس

كليه الزراعه

الانتحار

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