سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. المستشار محمد أشرف يحتفل بزفافه بحضور عدد من الشخصيات العامة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:06 م
صور.. المستشار محمد أشرف يحتفل بزفافه بحضور عدد من الشخصيات العامة جانب من حفل الزفاف
كتبت- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل المستشار محمد أشرف محمد، وكيل النيابة الإدارية، بمراسم زفافه على المستشارة نانسى أحمد البكرى، وكيل النيابة، وحضر الزفاف لفيف من قيادات وأعضاء النيابة الإدارية والقضاء، كما شارك فى الحفل عدد من الشخصيات العامة.

كان المستشار محمد أشرف، قد شغل عدة مناصب مثل وكيل نيابة بعدد من المحافظات منها الإسماعيلية والقليوبية والشرقية، إلى أن شغل منصب وكيل أول النيابة لنيابة الضرائب بالقاهرة.

 

المستشار محمد اشرف يحتفل بحفل زفافه

 المستشار محمد أشرف يحتفل بزفافه

 

73022282_2530931200360525_5347723338561093632_n
 

 

74242746_1452838171547819_3867625063729594368_o
 المستشار محمد أشرف يحتفل مع أصدقائه

 

 

 

78531577_2725645087495832_6813373725660938240_n
جانب من الاحتفال

 

78947339_10157098439029779_4930247453623451648_o
 

 

78988806_2591645664251859_6605670954062315520_n
 

 

79447768_1032599573768499_4866322345800761344_n
 

 

79447768_1032599573768499_4866322345800761344_n_1
 

 

 

 

 


المستشار محمد اشرف

النيابة الادارية

قلعة صلاح الدين

حفل زفاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد إمام قبل أيام من عرض فيلمه "لص بغداد": "اللى جاى ملوش زى"

محمد إمام قبل أيام من عرض فيلمه "لص بغداد": "اللى جاى ملوش زى"

أسعار الذهب ترتفع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام

مى سليم وأشقائها "آل حمدان" يستعرضن مواهبهن فى فيديو جديد

مى سليم وأشقائها "آل حمدان" يستعرضن مواهبهن فى فيديو جديد

كاس العالم للاندية.. السد يتجاوز عقبة هينجين ويتأهل لمواجهة مونتيري "فيديو"

كاس العالم للاندية.. السد يتجاوز عقبة هينجين ويتأهل لمواجهة مونتيري "فيديو"

رسالة حب من محمد الشرنوبى لخطيبته راندا رياض.. تعرف عليها

رسالة حب من محمد الشرنوبى لخطيبته راندا رياض.. تعرف عليها

صور.. "نسر" الاهلي يُحلّق فوق قمة الدوري بثلاثية في دجلة

صور.. "نسر" الاهلي يُحلّق فوق قمة الدوري بثلاثية في دجلة

فيفي عبده تعود بفيديو رقص جديد والجمهور: نورتي الدنيا وعسل يا فوفا

فيفي عبده تعود بفيديو رقص جديد والجمهور: نورتي الدنيا وعسل يا فوفا

سعد الحريرى يكشف عن خطته لخروج لبنان من مأزقها الاقتصادى

سعد الحريرى يكشف عن خطته لخروج لبنان من مأزقها الاقتصادى

اليوم السابع: مصر واجهت مخاطر حرب أهلية فى 2013

اليوم السابع: مصر واجهت مخاطر حرب أهلية فى 2013

القائمة الكاملة لجوائز الـ SAG لعام 2020.. Game of thrones أفضل مسلسل تليفزيوني وبيتر دينكلينج أفضل ممثل رئيسي.. وكوينتن ترانتينو ومارتن سكورسيزي يتنافسان على الصدارة و Avengers VS Joker في الأعمال السينمائية

القائمة الكاملة لجوائز الـ SAG لعام 2020.. Game of thrones أفضل مسلسل تليفزيوني وبيتر دينكلينج أفضل ممثل رئيسي.. وكوينتن ترانتينو ومارتن سكورسيزي يتنافسان على الصدارة و Avengers VS Joker في الأعمال السينمائية

صور.. محمد الشرنوبى يحتفل بخطوبته على راندا رياض فى "جو عائلى"

صور.. محمد الشرنوبى يحتفل بخطوبته على راندا رياض فى "جو عائلى"

البابا تواضروس يجيب عن أخطر الأسئلة فى حوار لـ اليوم السابع: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة.. أقدم شهادتى عن بلدنا بكل ضمير للرؤساء الأجانب.. ابتعثنا "مطران" يصلى لأولادنا بالسعودية وبناء كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

البابا تواضروس يجيب عن أخطر الأسئلة فى حوار لـ اليوم السابع: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة.. أقدم شهادتى عن بلدنا بكل ضمير للرؤساء الأجانب.. ابتعثنا "مطران" يصلى لأولادنا بالسعودية وبناء كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة