صور.. المستشار محمد أشرف يحتفل بزفافه بحضور عدد من الشخصيات العامة

كتبت- فتحية الديب

احتفل المستشار محمد أشرف محمد، وكيل النيابة الإدارية، بمراسم زفافه على المستشارة نانسى أحمد البكرى، وكيل النيابة، وحضر الزفاف لفيف من قيادات وأعضاء النيابة الإدارية والقضاء، كما شارك فى الحفل عدد من الشخصيات العامة.

كان المستشار محمد أشرف، قد شغل عدة مناصب مثل وكيل نيابة بعدد من المحافظات منها الإسماعيلية والقليوبية والشرقية، إلى أن شغل منصب وكيل أول النيابة لنيابة الضرائب بالقاهرة.

المستشار محمد أشرف يحتفل بزفافه

المستشار محمد أشرف يحتفل مع أصدقائه

جانب من الاحتفال