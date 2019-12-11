صور.. أهالى السعيدية القبلية بدمياط يطلبون استكمال رصف طريق المقابر

دمياط معتز الشربينى

عبر أهالى قرية السعيدية القبلية بدمياط عن غضبهم من عدم استكمال رصف طريق المقابر المؤدى الى الطريق السريع مرورا بعزبة 3 .

وقال حمدى سعيد أحد ابناء القرية، إنه تم رصف مايقرب من نصف الطريق وتبقى النصف الآخر، مشيرا إلى أن الطريق يسهل عملية التنقل من البلد الى تفتيش كفر سعد والطريق السريع مباشرة، مضيفا أنهم طالبوا معاونة أغلب النواب لدعمهم لرصف باقى الطريق لكن لم تفلح المساعى بتكملته لنهايتة، وكأن الطريق لم تعد له أى فائدة منذ أن تم التحرك فيه، بزعم عدم توافر ميزانية .

وأضاف أن مصر بها الآن افضل شبكة طرق والطريق تكلفته لا تحمل الميزانية فوق طاقتها الكثير، لكن تكملة الطريق يعد نقلة كبيره لقرى السعيدية القبلية وعرفى والدنجوى وعزبة 3 والقرى المجاورة، مطالبا بسرعة استكمال الرصف.











