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شكرى يلتقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة على هامش منتدى أسوان للسلام

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 08:36 م
شكرى يلتقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة على هامش منتدى أسوان للسلام وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة
كتب: أحمد جمعة

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التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى استهل اللقاء بالترحيب بمشاركة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة الفعالة فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، منوهاً بأن عمق النقاشات وثراء الأفكار التى طُرحت خلال المنتدى حتى الآن تضعه على أرضية صلبة نحو مواصلة ترسيخ العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا، ومعرباً عن تطلعه لأن تساهم نتائج المنتدى في تحقيق المزيد من التكامل بين الجهود الإقليمية والدولية.

وفى هذا السياق، أوضح حافظ أن الوزير شكرى أكد على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأطراف الأفريقية والدولية للتعامل مع التحديات التى تواجه القارة الأفريقية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، خاصة فى منطقة الساحل، مشيراً فى الوقت ذاته إلى انه يوجد اتجاه واضح لدى الدول الأفريقية لتعزيز التعاون فى مختلف المجالات.

وأختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزير شكرى أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لقرار السكرتير العام للأمم المتحدة باختيار السيدة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لتولى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، مؤكداً على أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة تؤهلها لتولى هذا المنصب الهام.


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