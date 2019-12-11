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شباب أسوان ينظمون مبادرة "بينا هنأسسهم" لتعليم الأطفال مهارات التكنولوجيا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:18 م
شباب أسوان ينظمون مبادرة "بينا هنأسسهم" لتعليم الأطفال مهارات التكنولوجيا جانب من المبادرة
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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استضاف مركز شباب بدر بمدينة أسوان، المبادرة الأولى من نوعها لتعليم الأطفال المهارات التكنولوجية بعنوان "بينا هنأسسهم" والتى ينفذها مجموعة من الشباب بمحافظة أسوان تحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى للعام الثالث على التوالى، برعاية وزارة الشباب والرياضة.

قالت ياسمين أنور أحمد، مؤسسة المبادرة، إن هذه المبادرة تأتى فى إطار البرنامج القومى لتنمية أبناء الصعيد، والذى يهدف إلى دعم المبادرات الشبابية فى مختلف محافظات الصعيد، وتعد مبادرة "بينا هنأسسهم" إحدى هذه المبادرات الشبابية التى تتم بمحافظة أسوان وتحديداً بمنطقة الصحابى بمدينة أسوان.

وأضافت ياسمين أنور لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تستهدف الأطفال من سن 8 وحتى 16 سنة، بهدف رفع الثقافة التكنولوجية لدى الأطفال من خلال التعرف على أساسيات الكمبيوتر ومكوناته وكيفية التعامل معه والتعرف على وظائفه وأهميته، وتعليمهم أساسيات بعض البرامج مثل برامج حزمة office وبالأخص التعرف على أساسيات برنامج الـ power point وword، وجعلهم جيل واعى بكل مبادئ التكنولوجيا، علاوة على تعليم بعض برامج الرسوم المتحركة والتطبيق العملى لذلك، بالإضافة إلى تعليم الأطفال بعض القيم الإنسانية وغرس مبدأ قبول الآخر.

وأضاف أحمد ناصر، أحد فريق العمل، أن المبادرة يقوم عليها 8 أشخاص يمثلون فريق العمل، بالإضافة إلى متطوعين متخصصين، يعملون على تأهيل هؤلاء النشء، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تم اختيارها ضمن 50 مبادرة على مستوى الصعيد، ومن المنتظر الوصول إلى أفضل 10 مبادرات على نطاق محافظات الصعيد لتكريم أصحابها بواسطة وزارة الشباب والرياضة.


الشباب والرياضة

بينا هناسسهم

مبادرات

تنمية الصعيد

اسوان

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