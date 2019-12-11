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شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:55 ص
شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت صدمة الفرحة
كتب محمد جمال

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صرفت إحدى الشركات العقارية التى يقع مقرها فى ولاية ماريلاند الأمريكية هدية كبيرة لجميع موظفيها البالغ عددهم 198 موظفًا وهى مكافأة قدرها 10 ملايين دولار.
 
وقال مدير الشركة، إن الشخص الواحد سيحصل على 50.000 دولاروقالت الشركة إنه تم منح المكافأة للاحتفال بالوصول إلى هدف تطوير 20 مليون قدم مربع من المكاتب والتجزئة وغيرها من المساحات العقارية التجارية في ثماني ولايات.
 
 
وقال مؤسس الشركة ورئيس مجلس الإدارة ، في بيان "للاحتفال بتحقيق هدفنا، أردنا مكافأة موظفينا بطريقة كبيرة من شأنها أن يكون لها تأثير كبير على حياتهم".
 
ويظهر فيديو بثته شبكة " يو أس توداى" لحظة إعلان المكافأة للموظفين الذين يحملون مظاريف حمراء ، مما يفتحهم لمعرفة حصتهم في المكافأة البالغة 10 ملايين دولار ليبكى بعض الموظفين ردا على المكافأة التى تلقوها.

مريلاند

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