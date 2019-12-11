رفع المخلفات أسفل محور روض الفرج بأحياء القاهرة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

وجه الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بتكثيف أعمال النظافة من أجل رفع تراكمات مخلفات الأعمال الإنشائية أسفل محور روض الفرج بحى الزاوية وذلك ضمن خطة الحى للانتهاء من أعمال النظافة وتجميل الموقع المذكور، وكذلك رفع تراكمات المخلفات الناتجة عن الأعمال الإنشائية أسفل محور روض الفرج فى المنطقة الواقعة بجوار جراج هيئة النقل العام بالمظلات بحى الساحل من أجل رفع كفاءة الحى في مجال النظافة والتجميل فى العديد من المواقع بالحى.

وأكد الدكتور حسام الدين فوزى، أن حى الساحل نفذ أعمال دهان لجسم كوبرى شبرا الذى يربط بين محافظ القاهرة ومحافظة القليوبية وتجميل أسفل الكوبرى وذلك بدهان أحواض الزرع وتكثيف المغروسات، وكذلك قص وتهذيب الأشجار بالحى.

كما نفذ حى روض الفرج حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شارع شبرا ومتفرعاته وذلك بمشاركة شرطة المرافق حيث تم رفع كافة الإشغالات الخاصة بالمقاهي وباعة الأرصفة والمحلات المخالفة، كما نفذ حملة نظافة تضمنت غسيل الأرصفة بشارع شبرا.



رفع مخلفات أسفل محور روض الفرج



مخلفات أسفل محور روض الفرج