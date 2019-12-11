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حالة الطقس اليوم الأربعاء 11/12/2019 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 11/12/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأربعاء ، ففى مصر،  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ﻃﻘﺲ داﻓﺊ ﻋﻠى اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠى اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، حتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، داﻓﺊ ﻋﻠى ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ.

 حالة الطقس اليوم فى مصر

ﻛﻤﺎ يتوقع الخبراء أن ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، وﺗﻘﻞ الرؤية فى اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻧﻬﺎرا ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ على ﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلاتها السنوية نسبة لهذا الوقت من العام.
ويسود طقس بارد نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتغطي سماء المملكة كميات كبيرة من السحب العالية ( غير الممطرة).
وتهب رياح  جنوبية شرقية معتدلة السرعة كما تظهر السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية في مختلف المناطق.
وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (2-5 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس بارداً في مختلف المناطق. 
وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتستقر الأجواء في مختلف المناطق مع تواجد للسحب الريشية العالية في السماء، وتتحول الرياح الى الوجه الشرقي ، وتكون الأجواء باردة نسبياً بوجه عام ، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل واضح.

 


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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