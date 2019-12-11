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تغريم صاحب سيارة 1000 جنيه لطمسه حروف اللوحة المعنية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 06:52 م
تغريم صاحب سيارة 1000 جنيه لطمسه حروف اللوحة المعنية طمس لوحة سيارة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) صورة فوتوغرافية للوحات معدنية خاصة بإحدى السيارات تحمل أرقام (أ ن ص) مسجلة بإسم أحد الأشخاص (مقيم بحدائق القبة بالقاهرة) بدعوى قيام قائدها بطمس أحد أحرفها لتجنب المخالفات المرورية.
 
وبالفحص وإستدعاء مالك السيارة مستقلاً السيارة ، تبين وجود طمس باللوحات المعدنية وتقرأ (ن ص).. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على جهات التحقيق قررت تغريم مالك السيارة مبلغ (1000) جنيه، وإستمرار التحفظ على المركبة المضبوطة لحين صدور قرار آخر، وتسليم اللوحات المعدنية موضوع الحرز لوحدة التراخيص المختصة لإتخاذ اللازم قانوناً بشأنها.
 
 
 
 
 

 


مخالفات مرور

طمس لوحات

اخبار المرور

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