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تعرف على أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات وفقا للقانون

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 11:07 م
تعرف على أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات وفقا للقانون انتخابات الاتحادات الطلابية
كتب محمد صبحى

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وضعت اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات، الصادرة برقم 352 لسنة 2019 ، اهداف الاتحادات الطلابية ، وكيفية ممارسة نشاطها ، بالإضافة إلى تنظيم أمورها المالية.
 
ويرصد " اليوم السابع " أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات
 
 
1- تهدف الاتحادات الطلابية إلى العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية.
 
 2- تهدف الاتحادات الطلابية إلى ترسيخ الوعى الوطنى وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة لدى الطلاب.
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 3- تعمل الاتحادات على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية ،وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن .
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 ‏4-  تمثيل الطلاب فى الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
 
 
5-  تهدف الاتحادات الطلابية إلى توثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية المعاونة والعاملين.
 
6- تنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق.
 
7- ، تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن ارائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة ،وتدعيم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه بكافة الجهات الخدمية للمجتمع الجامعى طبقا للاجراءات القانونية.
 
8-   تشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادى المتخصصة لتنمية المهارات ودعم الابتاكارات والابداعات الطلابية دون تمييز بسبب فتوى أو دينى أو عقدى أو حزبى أو لأى سبب أخر.
 
9- تنظيم كافة الانشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.
 
10- وضع تنظيم المشروعات والبرامج الطلابية التى تخدم أهداف الجامعة أو الكلية أو المعهد وتساهم بايجابية فى بناء وتطوير المجتمع 
 
11-  العمل على ابراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية فى كافة الانشطة.
 
12- العمل على توفير اسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها ومتابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.
 

 


الاتحادات الطلابية

اتحاد الطلاب

التعليم العالى

الجامعات

اليوم السابع بلس

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