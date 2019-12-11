تعرف على أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات وفقا للقانون

وضعت اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات، الصادرة برقم 352 لسنة 2019 ، اهداف الاتحادات الطلابية ، وكيفية ممارسة نشاطها ، بالإضافة إلى تنظيم أمورها المالية.
ويرصد " اليوم السابع " أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات
1- تهدف الاتحادات الطلابية إلى العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية.
2- تهدف الاتحادات الطلابية إلى ترسيخ الوعى الوطنى وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة لدى الطلاب.
3- تعمل الاتحادات على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية ،وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن .
4- تمثيل الطلاب فى الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
5- تهدف الاتحادات الطلابية إلى توثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية المعاونة والعاملين.
6- تنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق.
7- ، تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن ارائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة ،وتدعيم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه بكافة الجهات الخدمية للمجتمع الجامعى طبقا للاجراءات القانونية.
8- تشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادى المتخصصة لتنمية المهارات ودعم الابتاكارات والابداعات الطلابية دون تمييز بسبب فتوى أو دينى أو عقدى أو حزبى أو لأى سبب أخر.
9- تنظيم كافة الانشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.
10- وضع تنظيم المشروعات والبرامج الطلابية التى تخدم أهداف الجامعة أو الكلية أو المعهد وتساهم بايجابية فى بناء وتطوير المجتمع
11- العمل على ابراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية فى كافة الانشطة.
12- العمل على توفير اسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها ومتابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.
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