تجديد حبس متهمين بنشر شائعات ضد الدولة 15 يوما

جددت النيابة العامة، حبس "محمد.أ"، و"علاء.ع" 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة، فى اتهامهما بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 26 نوفمبر الجارى لنظر أمر تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات فى القضية.

كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.