امرأة تتنكر فى زى الممرضات وتخطف طفلة فى الصين.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

ألقت الشرطة الصينية القبض على امرأة كانت ترتدى زى الممرضات بعد اتهامها بسرق طفلة عمرها يومًا واحدًا من جناح المستشفى.



وذكر تقرير فى صحيفة الديلى ميل البريطانية، أن كاميرات المراقبة أظهرت المرأة والتى كانت تسير في ممر بالمستشفى وبين ذراعيها المولود، ثم خرجت بعد ذلك من المستشفى فى هدوء تام.

وأوضح التقرير، أن الطفلة اختُطفت من سرير والدتها فى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الماضى، في مستشفى ليانجيانج بمقاطعة قويتشو جنوب الصين.

وأظهرت كاميرات المراقبة سيدة دخلت غرفة الأم، لتخرج بعدها وهى تحمل طفلا.

وقال والد الطفلة السيد لو، أنه كان نائما على كرسي فى نفس الغرفة حيث تمت جريمة الاختطاف، ولاحظ أن الطفلة اختفت ليبلغ بعدها إدارة المستشفى، ليتم بعدها اكتشاف عملية الاختطاف ليقوم بعدها إبلاغ الشرطة على الفور.