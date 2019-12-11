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امرأة تتنكر فى زى الممرضات وتخطف طفلة فى الصين.. فيديو وصور

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:24 م
امرأة تتنكر فى زى الممرضات وتخطف طفلة فى الصين.. فيديو وصور المرأة الصينية
كتب هيثم سلامة

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ألقت الشرطة الصينية القبض على امرأة كانت ترتدى زى الممرضات بعد اتهامها بسرق طفلة عمرها يومًا واحدًا من جناح المستشفى. 
 
امرأة تتنكر فى زي ممرضات وتسرق طفلة فى الصين (2)
 
وذكر تقرير فى صحيفة الديلى ميل البريطانية، أن كاميرات المراقبة أظهرت المرأة والتى كانت تسير في ممر بالمستشفى وبين ذراعيها المولود، ثم خرجت بعد ذلك من المستشفى فى هدوء تام. 
 
امرأة تتنكر فى زي ممرضات وتسرق طفلة فى الصين (3)
 
وأوضح التقرير، أن الطفلة اختُطفت من سرير والدتها فى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الماضى، في مستشفى ليانجيانج بمقاطعة قويتشو جنوب الصين.
وأظهرت كاميرات المراقبة سيدة دخلت غرفة الأم، لتخرج بعدها وهى تحمل طفلا.
 
امرأة تتنكر فى زي ممرضات وتسرق طفلة فى الصين (1)
 
وقال والد الطفلة السيد لو، أنه كان نائما على كرسي فى نفس الغرفة  حيث تمت جريمة الاختطاف، ولاحظ أن الطفلة اختفت ليبلغ بعدها إدارة المستشفى، ليتم بعدها اكتشاف عملية الاختطاف ليقوم بعدها إبلاغ الشرطة على الفور.
 
 

وتمكنت الشرطة الصينية من القبض على المرأة والعثور على الطفلة، حيث قالت شرطة مقاطعة هويشو فى بيان لها إنه تم العثور على الطفلة "لي" كما تم القبض عليه المشبهة بها فى منطقة ليانجيانج، بينما تم إيداع الطفلة فى المستشفى لإجراء فحوصات. وتواجه المشبهة بها عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفقًا للقانون الصيني.

 


ممرضة

سرقة طفل

طفل

سرقة

تجارة الأطفال

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