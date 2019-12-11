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خالد صلاح
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اليابان تدرس اختيار موقع جديد لنظام الدفاع الصاروخى الأمريكى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 08:41 ص
اليابان تدرس اختيار موقع جديد لنظام الدفاع الصاروخى الأمريكى صواريخ
أ ش أ

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كشفت مصادر فى الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، أن اليابان تعتزم مراجعة خطتها الحالية بشأن نشر نظام الدفاع الصاروخى "ايجيس آشور" الذى طورته الولايات المتحدة، فى مدينة أكيتا الشمالية الشرقية بسبب المعارضة المحلية القوية.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه إذا قررت الحكومة التخلي عن خطتها والبحث عن موقع آخر، فإن هدفها المتمثل في نشر نظام الدفاع البري لمواجهة تهديد الصواريخ الكورية الشمالية في 2025 قد يتأثر.
وأضافت أن قرار نشر النظام الصاروخي في منطقة تدريب تابعة للقوات البرية للدفاع الذاتي في منطقة أرايا في أكيتا، لم يحظ بشعبية بين السكان المحليين الذين يشعرون بالقلق أيضًا إزاء الأضرار الصحية بسبب الرادار والأمواج الكهرومغناطيسية المنبعثة من المرافق.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة قد تقوم بمسح لـ19 موقعا مختلفا للعثور على موقع جديد لاستضافة النظام ومن ضمنها منطقة تدريب للجيش في هيروساكي بمحافظة أوموري، والأراضي المملوكة للدولة في مقاطعتي أكيتا وياماجاتا.
وقال مسؤول حكومي كبير "مراعاة لشعور السكان المحليين، سيكون من الصعب إعادة اختيار منطقة التدريب في أرايا، الأمر الأكثر أهمية هو تفهم السكان".
وإلى جانب منطقة أرايا، اختارت الوزارة منطقة تدريب تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية في إقليم ياماجوتشي كموقع مرشح لاستضافة نظام الدفاع الصاروخي.


اليابان

صواريخ

ايجيس آشور

أمريكا

اليابان وأمريكا

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