المشدد 3 سنوات لقهوجى بتهمة ترويج مخدر الاسترومس فى المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل "قهوحى"، بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة الاتجار والترويج مخدر الاستروكس فى المرج.

وأسندت النيابة المتهم " حسن.س " 25 سنة عامل "قهوحى" تهمة ترويج واتجار المخدرات مخدر الاستروكس، على عملائه فى المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج المواد المخدرة مخدر الاستروكس، وبعمل التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، والإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم وبحوزته" 400 جرام من المواد المخدرة مخدر الاستروكس، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.