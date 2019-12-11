سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المشدد 3 سنوات لقهوجى بتهمة ترويج مخدر الاسترومس فى المرج

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:58 م
المشدد 3 سنوات لقهوجى بتهمة ترويج مخدر الاسترومس فى المرج مخدر الاستروكس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل "قهوحى"، بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة الاتجار والترويج مخدر الاستروكس فى المرج.

وأسندت النيابة المتهم " حسن.س " 25 سنة عامل "قهوحى" تهمة ترويج واتجار المخدرات مخدر الاستروكس، على عملائه فى المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج المواد المخدرة مخدر الاستروكس، وبعمل التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، والإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم وبحوزته" 400 جرام من المواد المخدرة مخدر الاستروكس، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.


السجن المشدد

اتجار المخدرات

مخدر الاستروكس

قسم المرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام

مى سليم وأشقائها "آل حمدان" يستعرضن مواهبهن فى فيديو جديد

مى سليم وأشقائها "آل حمدان" يستعرضن مواهبهن فى فيديو جديد

كاس العالم للاندية.. السد يتجاوز عقبة هينجين ويتأهل لمواجهة مونتيري "فيديو"

كاس العالم للاندية.. السد يتجاوز عقبة هينجين ويتأهل لمواجهة مونتيري "فيديو"

رسالة حب من محمد الشرنوبى لخطيبته راندا رياض.. تعرف عليها

رسالة حب من محمد الشرنوبى لخطيبته راندا رياض.. تعرف عليها

صور.. "نسر" الاهلي يُحلّق فوق قمة الدوري بثلاثية في دجلة

صور.. "نسر" الاهلي يُحلّق فوق قمة الدوري بثلاثية في دجلة

فيفي عبده تعود بفيديو رقص جديد والجمهور: نورتي الدنيا وعسل يا فوفا

فيفي عبده تعود بفيديو رقص جديد والجمهور: نورتي الدنيا وعسل يا فوفا

سعد الحريرى يكشف عن خطته لخروج لبنان من مأزقها الاقتصادى

سعد الحريرى يكشف عن خطته لخروج لبنان من مأزقها الاقتصادى

اليوم السابع: مصر واجهت مخاطر حرب أهلية فى 2013

اليوم السابع: مصر واجهت مخاطر حرب أهلية فى 2013

القائمة الكاملة لجوائز الـ SAG لعام 2020.. Game of thrones أفضل مسلسل تليفزيوني وبيتر دينكلينج أفضل ممثل رئيسي.. وكوينتن ترانتينو ومارتن سكورسيزي يتنافسان على الصدارة و Avengers VS Joker في الأعمال السينمائية

القائمة الكاملة لجوائز الـ SAG لعام 2020.. Game of thrones أفضل مسلسل تليفزيوني وبيتر دينكلينج أفضل ممثل رئيسي.. وكوينتن ترانتينو ومارتن سكورسيزي يتنافسان على الصدارة و Avengers VS Joker في الأعمال السينمائية

صور.. محمد الشرنوبى يحتفل بخطوبته على راندا رياض فى "جو عائلى"

صور.. محمد الشرنوبى يحتفل بخطوبته على راندا رياض فى "جو عائلى"

البابا تواضروس يجيب عن أخطر الأسئلة فى حوار لـ اليوم السابع: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة.. أقدم شهادتى عن بلدنا بكل ضمير للرؤساء الأجانب.. ابتعثنا "مطران" يصلى لأولادنا بالسعودية وبناء كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

البابا تواضروس يجيب عن أخطر الأسئلة فى حوار لـ اليوم السابع: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة.. أقدم شهادتى عن بلدنا بكل ضمير للرؤساء الأجانب.. ابتعثنا "مطران" يصلى لأولادنا بالسعودية وبناء كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

موجز 6.. الميسترال وقطع بحرية تنفذ أنشطة تدريبية فى البحر المتوسط

موجز 6.. الميسترال وقطع بحرية تنفذ أنشطة تدريبية فى البحر المتوسط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة