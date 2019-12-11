السلام الدولى تحصل على شهادة التميز الإكلينيكية فى علاج السدة الرئوية وجلطات القلب

حصلت مستشفى السلام الدولى على شهادة التميز الإكلينيكي من اللجنة الدولية المشتركة jci لاعتماد المنشآت الصحية لمرضى جلطات القلب الحادة، وكذلك السدة الرئوية المزمنة، لتصبح مصر بذلك ثالث دولة على مستوى العالم والأولى بالشرق الأوسط التى تحصل على هذه الشهادة لمرض السدة الرئوية، وذلك وفقا لعدد من المعايير العالمية التى أهلتها للحصول على هذا الامتياز رفيع المستوى.

وأكد نيراج ميشرا المدير التنفيذى للمستشفى أن شهادة التميز الإكلينيكى تضمن تقديم الرعاية الطبية فائقة الجودة للمرضى، وفقا للمعايير العالمية لسلامة المريض والتى تضمن تحقيق أعلى نسب نجاح تتيحها الرعاية الطبية بالمعايير الدولية.

وأشار إلى أن الجهات المانحة "اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية تقوم بمراجعة ومتابعة أداء المنشأة الطبية للتحقق من التزامها بأحدث الوسائل العلاجية، لافتا أن هذه الشهادة جاءت نتيجة لجهد متواصل من قبل إدارة المستشفى التى تسعى دائما لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية فى تقديم رعاية طبية متميزة للمرضى

وقالت الدكتوره نهلة بدر مديرة الجودة و إدارة المخاطر بمستشفى السلام الدولى ان من اهم الأهداف الاستراتيجية فى منظومة العمل بالمستشفى ليس فقط الاهتمام بسلامة المرضى ومبادئ تحسين الجودة إنما يعد تحقيق أعلى كفاءة وفاعلية فى النتائج العلاجية للمرضى من أهم أهداف مستشفى السلام الدولي، موضحة أن المستشفى تقوم بإشراك المريض وأسرته في المسار العلاجي حيث ان الإرشادات التعليمية المقدمة للمريض عامل مساعد فى الشفاء وعودة المريض لحالته الطبيعية





وأشارت د. نهلة بدر إلى أن هناك مزايا متعددة للحصول على شهادة التميز للمستشفى أهمها الارتقاء بمستوي التدريب الطبي والممارسات العلمية لتحسين الخدمة الإكلينيكية ومسار العمل بالإضافة إلى العمل على بناء ثقة مجتمعية للمؤسسة تعتمد على جودة وسلامة الخدمة الطبية المقدمة.

وأضاف أستاذ دكتور حسام حسني أن مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مرض شائع يمكن الوقاية منه وعلاجه، يتسم بضيق التنفس الذي عادة ما يسببه التعرض للجزيئات الضارة أو الغازات المنبعثه. مرض الانسداد الرئوي المزمن يترافق مع الالتهاب المزمن في الشعب الهوائية والرئتين غالبًا ما تحدث تفاقم أعراض الجهاز التنفسي لدى مرضى الانسداد الرئوي المزمن ، الناجم عن العدوى بالبكتيريا أو الفيروسات أو الملوثات البيئية

مرض الانسداد الرئوي المزمن يقدر ب 384 مليون حالة عالميا في عام 2010مع زيادة انتشار التدخين في البلدان النامية ، وتزايد عدد السكان في البلدان المرتفعة الدخل ، من المتوقع أن يرتفع معدل الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن على مدى السنوات الثلاثين القادمة.

استخدام منتجات التبغ في مصر واسع الانتشار ويعد من أهم مسببات مرض السدة الرئوية.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي عشرين في المائة من السكان يستخدمون منتجات التبغ يوميًا. تعد السجائر أكثر أشكال استهلاك التبغ شيوعًا في مصر، حيث يقدر عدد السجائر التي يتم تدخينها سنويًا بحوالي 20 مليار سيجاره. بعد السجائر، تعتبر أنابيب الشيشة المائية أكثر أنواع التبغ شيوعًا وأظهر التحليل الإحصائي لانتشار مرض الانسداد الرئوي المزمن في مصر أن 3 ملايين من السكان المصريين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن في دراسات مختلفة

رسالة برنامج علاج السدة الرئوية في مستشفي السلام الدولي ان توفر الرعاية النموذجية التي تتسق مع أفضل الممارسات الحالية القائمة على الأدلة لعلاج التفاقم من مرض الانسداد الرئوي المزمن وتقليل الآثار السلبية للتفاقم الحالي

وعن برنامج جلطات القلب أشار أ.د حسام منصور أن أمراض شرايين القلب التاجية هي السبب الأول للوفيات في جميع أنحاء العالم و أن الشكل الأكثر شيوعًا هو الازمات القلبية، أو ما تسمى بجلطة القلب. وهي مسؤولة عن أكثر من 15 ٪ من الوفيات كل عام.

وهناك عدة عوامل تتسبب في أكثر من 90 ٪ من خطر الإصابة بجلطات القلب الحاد مثل ارتفاع نسبة الدهون ، والتدخين ، والضغوط النفسية والاجتماعية ، ومرض السكري ، وارتفاع ضغط الدم ، والسمنة ، واتباع نظام غذائي غير صحي

ويقوم برنامج علاج جلطات القلب بتوفير رعاية نموذجية طبقا للمعايير الدولية المستمدة من توصيات الجمعية الأوروبية لأمراض القلب للتعامل مع جلطات عضلة القلب في الوقت المثالي بواسطة فريق متعدد التخصصات قبل أن تتأثر عضلة قلب المريض المصاب بالجلطة.