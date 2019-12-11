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الذهب يستقر قبل بيان مجلس الاحتياطى الاتحادى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:04 ص
الذهب يستقر قبل بيان مجلس الاحتياطى الاتحادى سبائك ذهب - صورة أرشيفية
رويترز

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لم يطرأ تغير يُذكر على الذهب اليوم الأربعاء، وسط هدوء فى نشاط السوق بشكل عام قبل بيان مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) بشأن السياسة الاقتصادية واقتراب موعد فرض رسوم جمركية على سلع صينية بينما حوم البلاديوم قرب المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1463.20 دولار للأوقية (الأونصة). وهبط الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1467.40 دولار.

ويصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي بيانا بشأن اجتماعه المتعلق بالسياسات لشهر ديسمبر في وقت لاحق اليوم.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة بدون تغيير، فإن المستثمرين يتطلعون للتعرف على نظرته المستقبلية للاقتصاد الذي تضرر بشكل أساسي جراء الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

وعلى الجانب التجاري، ما زال الحذر ينتاب المستثمرين في الوقت الذي يتعين فيه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيفرض رسوما على سلع استهلاكية واردة من الصين بقيمة 160 مليار دولار تقريبا قبل أسابيع من احتفالات عيد الميلاد.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال أمس إن المفاوضين التجاريين من الجانبين يعتزمون تأجيل الرسوم المقرر فرضها الشهر الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2 بالمئة الي 1899.67 دولار للأوقية بعدما تجاوز مستوى مهم عند 1900 دولار للأوقية لأول مرة يوم الثلاثاء.

ودعمت مشتريات للمضاربة وإغلاق منجم في جنوب إفريقيا المنتج الرئيسي للمعدن النفيس أسعار البلاديوم، التي من المتوقع أن تواصل الارتفاع على المدى الأطول بحسب متعامل في شركة التجزئة توكوريكي هونتن ومقرها اليابان.

ويتوقف العمل بمناجم في جنوب إفريقيا بعد أكبر انقطاع للكهرباء فيما يزيد عن عقد مما اضطر عددا من أكبر الشركات لخفض الإنتاج.

كما دعمت الانباء أسعار البلاتين التي ارتفعت ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة وهي أكبر نسبة منذ بداية سبتمبر على الأقل.

واليوم نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 918.88 دولار للأوقية.

وفقدت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.60 دولار للأوقية.

 


مجلس الاحتياطى الاتحادى

البنك المركزى الأمريكى

الذهب

رسوم جمركية

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