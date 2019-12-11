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ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.97% بالختام مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 03:22 م
ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.97% بالختام مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.97% رابحاً 25.96 نقطة ليغلق عند مستوى 2713.57 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 128.3 مليون سهم محققة ما قيمته 229.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2560 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفع 14 سهماً، وانخفض 15 سهماً، واستقرت 6 أسهم.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.65%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.18%، فقطاع الخدمات بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.68%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 7.56%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.07%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.95%، ثم سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين-تكافل بنسبة 7.50%.
 

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